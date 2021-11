Maximiano: "Jugar ante el Real Madrid es un reto"

El futbolista del Granada CF Luís Maximiano ha comparecido este miércoles en rueda de prensa para analizar la actualidad del equipo antes de recibir el domingo al Real Madrid en Los Cármenes a las 16 horas.

Punto de inflexión del equipo: «No empezamos de la mejor manera pero fuimos cogiendo la idea, estamos mejorando. Las cosas están saliendo ahora, pero hay que mejorar».

Real Madrid: «Hay que preparar el partido igual que otro. Todos sus jugadores son buenos, de nivel mundial. Sería injusto elegir un nombre y olvidar a los demás».

Expectación por el partido: «Todos los partidos son importantes. Es tan importante jugar contra el Madrid que ante otro equipo. Hay que prepararse de la mejor forma contra todos los rivales».

Adaptación al club y ciudad: «Estoy muy bien en la ciudad, en el club y en el país. Me está encantando todo esto. Además, está saliendo bien todo, tanto a mi como a mi familia. No me esperaba que la liga fuera tan buena, todos los equipos tienen calidad».

Parón de selecciones: «Es bueno para descansar. Tenemos muchas ganas de volver al estadio con nuestra afición».

Suplir a Rui Silva: «No he venido para sustituir a nadie. En mi cabeza no está lo que piensa la gente, eso es ajeno. Me preparo bien y voy entrenamiento a entrenamiento. Gasto mi energía en hacer buenos partidos».

Delantera del Madrid: «Es un placer poder jugar contra ellos. Quiero hacerlo lo mejor posible. Todos los partidos son difíciles».

Concentración: «Como futbolista, uno sabe que hay mucha gente mirándonos. Intentamos llevar las cosas con la mayor naturalidad posible. Hay que estar focalizados en el partido. Me siento siempre tranquilo conmigo mismo».