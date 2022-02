Las mascarillas vuelven a dejar de ser obligatorias en exteriores 48 días después

Desde este jueves 10 de febrero, el uso de las mascarillas en exteriores deja de ser obligatorio, excepto en aglomeraciones y cuando no se pueda respetar la distancia de seguridad. La medida entra en vigor tras su publicación este pasado miércoles en el Boletín Oficial del Estado y, según aseguró la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territoria, Isabel Rodríguez, "ha sido posible gracias a la responsabilidad de todos en el ejercicio de vacunación y del cuidado". No obstante, recordó que seguirán siendo obligatorias en el interior y también en los eventos organizados, aquellos que sean al aire libre como, por ejemplo, un concierto y en los que no se puedan garantizar la distancia de seguridad.

"El uso de la mascarilla en exterior y el uso de la mascarilla en general ha quedado avalado por la ciencia, no solo para evitar el contagio de Covid-19, también para evitar otras enfermedades", señaló la portavoz del Gobierno quien, advirtió de que la recomendación de su uso en exteriores ante aglomeraciones forma parte del "sentido común".

"En aquellos momentos en los que nos sintamos ante una aglomeración, en calles céntricas comerciales o muy pegados los unos a los otros, forma parte del sentido común y de lo que llamamos del cultura del cuidado", señaló en referencia a la importancia de seguir manteniendo la mascarilla. "La sociedad española ha demostrado absoluta responsabilidad e inteligencia a la hora de implementar todas las medidas de cuidado que forman parte de las medidas sanitarias que hemos ido poniendo sobre la mesa", indicó.

La obligatoriedad de las mascarillas en interiores continuará y el Gobierno "se muestra prudente siempre" en el seguimiento de la evolución de la pandemia. "La prudencia debe seguir primando en estas circunstancias", destacó la portavoz del Gobierno, quien señaló y se ha comprometido a seguir trasmitiendo con la población los trabajos técnicos "según se vayan aproximando cada uno de los horizontes".

Aumentan los aforos en los estadios y pabellones

También entra en vigor la medida de subir los límites de los aforos para las competiciones deportivas de la Liga Nacional de Fútbol Profesional y la Liga de la Asociación de Clubs de Baloncesto (ACB), así como de otros eventos deportivos multitudinarios. De esta forma, se pasa del 75% al 85% para eventos en recintos abiertos y el aforo máximo de hasta el 50% para eventos en recintos cerrados pasa a ser del 75%.

"Los aforos deportivos se van actualizando cada mes, ahora vamos a pasar del 50 al 75% y esperamos que la evolución de la pandemia pueda permitir en las proximas semanas abrir al 100%", dijo la portavoz del Gobierno