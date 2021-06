La mascarilla deja de ser obligatoria en exteriores después de 15 meses

Este sábado entra en vigor la posibilidad de dejar de llevar la mascarilla en exteriores, algo que no se podía hacer desde inicios de marzo de 2020, cuando la pandemia todavía estaba en la sombra para muchas personas. Su uso es obligatorio en espacios abiertos cuando se den aglomeraciones de personas u otras situaciones que no permitan garantizar la debida distancia social de 1,5 metros.

“Cuando las personas se encuentren fuera de su domicilio, deberán disponer en todo momento de una mascarilla para uso personal en previsión de aglomeraciones, necesidad sobrevenida en espacios interiores o en transporte público”, reza la normativa que ha entrado en vigor este sábado.

Desde la Junta de Andalucía se ha apelado una vez más a la ciudadanía, pues el propio Fernando Simón hizo referencia esta semana a que los datos de coronavirus de Andalucía todavía son mejorables. A pesar de que la obligatoriedad finaliza, todavía hay ciudadanos reticentes a quitarse la mascarilla en exteriores, pues ha sido más de un año con este hábito que ahora pasa a ser una opción salvo en los momentos en los que se requiera.

Las personas deberán seguir llevando en su bolso o bolsillo una mascarilla que será obligatoria en el momento en el que ingresen a un espacio cerrado, pero no es lo único. Además, también será obligatorio su uso en espacios abiertos si no es posible respetar la distancia de seguridad de 1,5 metros. Este sábado se verán estampas que no se presenciaban desde hace mucho tiempo, lo que significa un nuevo paso con cautela en la lucha frente al Covid-19.