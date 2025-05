Más salvaciones, batalla encarnizada por el playoff y una lucha por la permanencia que se reactiva

Antepenúltima batalla de la competición concluida. La ACB ya respira sus últimos instantes de esta temporada 24/25 que promete ser interesante y no apta para cardíacos hasta el último momento. En este fin de semana, la lucha por la permanencia se acrecienta, mientras que la pelea por entrar en los playoffs y por hacerse con el factor cancha en la última etapa de la competición se vuelve cada vez más apretada. Todo se decidirá en los dos últimos encuentros.

El Covirán Granada fue el encargado de abrir esta Jornada 32. Un duelo que significaba una auténtica final por la permanencia, aspecto en el que los rojinegros ya son todos unos expertos. El triunfo por 91 a 82 obligaba a Bàsquet Girona a vencer a Valencia Basket si no quería ver la distancia conseguida con los puestos de descenso nuevamente reducida. Sin embargo, los de Moncho Fernández se quedaron a las puertas de la sorpresa. El 85 a 91 cosechado en Fontajau mete algo de presión a un plantel gironí que, aunque sigue dependiendo de sí mismo, ya tiene al Covirán respirándole cada vez más cerca. Eso sí, las cuentas permanecen intactas. Si el Covirán cae el próximo fin de semana ante el Real Madrid será equipo de Primera FEB. Si Girona vence al Barcelona, su destino será el mismo.

Una angustia final que ya no tendrá que vivir MoraBanc Andorra que tras vencer por 91 a 104 a Leyma Coruña ya tiene confirmada su presencia en la próxima temporada de la Liga Endesa. Por su parte, los gallegos viven un final de temporada agónico y que se les hace excesivamente largo tras volver a perder ante su público. Los de Diego Epifanio se mantienen en una última posición que parece será difícil de abandonar dada la buena racha de Covirán Granada. Un condicionante que podría ser importante de cara a un hipotético futuro en el que los equipos que ascienden a la ACB no puedan pagar su entrada en la competición.

Por su parte, Bilbao Basket y Hiopos Lleida se mantienen con once triunfos tras caer este pasado fin de semana ante Casademont Zaragoza y La Laguna Tenerife respectivamente. Los MIB firmaron un duelo de una anotación altísima tras dos prórrogas en la que los maños acabaron por llevarse el gato al agua con el 104 a 111 final. Un triunfo para los de Rodrigo San Miguel que les permite adelantar a Breogán en la clasificación en esa disputa particular por los puestos europeos. En el caso de los de Gerard Encuentra, la energía les duró tres cuartos, amagando con dar la sorpresa ante un plante aurinegro que no piensa dudar ni tropezar en este tramo final para que nadie le arrebate su segundo puesto en la tabla. Los de Txus Vidorreta, que no estuvo presente en el Barris Nord, mantienen a raya a los taronjas tras el 72 a 84 cosechado en tierras catalanas.

También dejan distanciados a un Unicaja que sufrió más de lo esperado para vencer a UCAM Murcia. Los universitarios agotan sus opciones por entrar en los playoffs tras caer ante los cajistas por 104 a 93 en el Martín Carpena. El clásico de los nuevos tiempos dejó un juego intenso, igualado y no exento de polémica que se acabó yendo a la prórroga. Los piques habituales entre malagueños y murcianos dieron paso a un nuevo espectáculo baloncestístico en el que los de Ibon Navarro no permitieron que se repitiese lo ocurrido el pasado año en los playoffs de la ACB. Tras este resultado, Unicaja confirma que será cabeza de serie, mientras que Murcia queda con 15 triunfos, distanciado por dos de un Baskonia que cada vez mira más seriamente a la fase final de la Liga Endesa.

Los vitorianos doblegaron al Barcelona por 110 a 98. Otro partido de anotación sumamente alta en el que Markus Howard volvió a ser el jugador que tantas veces acaparó los focos la pasada campaña. Con 34 puntos y un 8 de once en triples, el jugador baskonista lideró a su equipo par aferrarse a la octava plaza de la clasificación y así aprovechar el tropiezo de BAXI Manresa esta jornada. Duelo igualadísimo el que vivió el Nou Congost ante el líder indiscutible de la liga regular. Los blancos no firmaron su mejor día ante un plantel catalán que no quería dejar escapar su puesto entre los ocho mejores, pero que acabó sucumbiendo por 65 a 67. Tuvo un lanzamiento final Sant-Sypery que tocó aro, pero salió disparado hacia afuera para dejar totalmente congelado a Dani Pérez, así como a todo su equipo y afición. El Real Madrid sumó así su vigésima victoria consecutiva de la temporada. Todo un récord que tratará de superar el próximo domingo ante el Covirán. Por su parte, el Barcelona, ya sí clasificado matemáticamente para los Playoffs tras la derrota de Manresa, se queda sin opciones de ser cabeza de serie.

