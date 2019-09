Más de 300.000 personas visitaron Fermasa durante la temporada 2018-2019

Fermasa inicia el 4 de octubre, con la celebración de la Feria General de Muestras, un nuevo curso de actividades feriales con el optimismo generado por los excelentes resultados cosechados en el ejercicio anterior, en el que la institución dependiente del Ayuntamiento de Armilla registra un balance de más de 300.000 visitantes en las 36 actividades realizadas durante la temporada, de septiembre de 2018 a junio de 2019. Así lo ha asegurado a este periódico la alcaldesa de Armilla y presidenta de Fermasa, Loli Cañavate, quien ha mostrado su satisfacción por que “ese número de actividades suponen un incremento de un 100% en los últimos cinco años, en los que hemos obtenido resultados positivos, lo que ha permitido que Fermasa haya logrado reducir su deuda en un 70%”.

Cañavate ha destacado que esos buenos resultados económicos han permitido que “se hagan inversiones dentro de la propia instalación, como han sido la remodelación de los pabellones uno y dos y, además, que hayamos retomado los patrocinios a los clubs femeninos de baloncesto y fútbol de Armilla, algo que tuvimos que dejar de hacer en el pasado por motivos económicos”.

De cara a este nuevo curso, que comienza con la cuadragésima primera edición de la Feria General de Muestras, la alcaldesa de Armilla se muestra muy optimista porque “ya tenemos 30 actividades diferentes programadas a día de hoy, lo que nos hace pensar que serán muchas más. Como novedad en nuestro calendario, en octubre también tendremos la Feria de Deportes de Aventura”.

Con todo ello, la primera edil armillera cree que Fermasa “está totalmente consolidada e, incluso, mucho más reconocida fuera de Granada. Los certámenes que organizamos son de primer nivel, como Concab, la feria del caballo de pura raza española que es la segunda más importante de España; o como Andalucía Belleza o Belmoda, ferias de reconocido prestigio. Fermasa está creciendo cada día más y, aunque cada vez depende menos de las subvenciones públicas, tengo que seguir reivindicando una apuesta decidida del resto de instituciones. Fermasa no pretende más que ser el gran escaparate de la provincia para nuestro sector empresarial, pero es necesario que todos colaboren. Que no dejen al Ayuntamiento de Armilla en la gestión de la institución ferial de la provincia, sino que el resto de instituciones la hagan suya”.

Concab, en el aire

En este sentido, Loli Cañavate se muestra preocupada por una de las ferias más importantes que organiza Fermasa. La celebración de Concab está en el aire tras veinte años de celebración. Según la alcaldesa, “está en riesgo porque después de muchas reuniones, la delegada de Agricultura aún no ha confirmado si la Junta de Andalucía tiene intención de seguir colaborando de alguna forma, con colaboración económica o, también, como se ha hecho otros años, con otro tipo de colaboración”.

En este sentido, la regidora confirma que si, a primeros de octubre, la Junta no se ha pronunciado sobre el apoyo, la edición de este año de Concab no se celebrará. Y lo justifica señalando que “Armilla no recibe ningún beneficio de la celebración de estos certámenes feriales. No nos parece lógico que un Ayuntamiento mediano como el nuestro deba soportar el déficit de la institución ferial de la provincia, que debería ser apoyada por el resto de instituciones. En Concab trabajan directamente más de 400 personas y nos visitan 20.000 personas en los cuatro días de celebración del evento. Y vienen solo vienen de Andalucía, sino también de México, Chile, del resto de España o de países europeos. Este evento tiene una gran repercusión económica en la ciudad de Granada, en la hostelería, restauración, turismo, comercios…”.

La postura de la Junta

Por su parte, y sobre este tema la delegada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo sostenible de la Junta confirma haber mantenido varias reuniones con el gerente de Fermasa, Raúl Robles, y la alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, y afirma que “en estas reuniones, la delegada ha expresado la lealtad institucional con esta Feria de Muestras, y el compromiso de seguir con la colaboración para eventos de esta índole”. De hecho, insiste en que “el compromiso de la consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo sostenible es tal que próximamente saldrá a concurso público un paquete de subvenciones para Certámenes Agrícolas y Ganaderos, para que ferias tan importantes como Fermasa, puedan gozar de contenidos como CONCAB. De este asunto también se informó al gerente y a la alcaldesa, en las reuniones mantenidas con el nuevo gobierno”.