Más de 740 víctimas de violencia de género participarán este verano en el programa ‘Vacacionantes’

El Instituto Andaluz de la Mujer, en colaboración con Bankia y CajaGranada Fundación, impulsan ‘Vacacionantes’, un programa social de la Junta de Andalucía que desarrolla actividades socioeducativas y culturales para mujeres y menores víctimas de violencia de género. Un total de 742 víctimas tendrán la oportunidad de disfrutar de actividades lúdicas e instructivas durante los meses de verano.

El convenio de colaboración ha sido suscrito por la presidenta de CajaGranada Fundación, María Elena Martín-Vivaldi Caballero, y la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Laura Fernández Rubio. En el acto de firma también han participado el director corporativo de la Territorial de Bankia en Andalucía, Joaquín Holgado; la asesora de Programas del Instituto Andaluz de la Mujer, Ruth Martos Valverde; y el director gerente de AGISE (Andaluza de Gestión Integral de Servicios Especializados), Alberto Arnaldo Arnaldo.

El acuerdo contempla el desarrollo conjunto del programa ‘Vacacionantes’, que llevará a cabo actividades socioeducativas y culturales en los centros de Andalucía del Servicio Integral de Atención y Acogida a Mujeres Víctimas de Violencia de Género durante los períodos vacacionales.

‘Vacacionantes’ desarrollará un conjunto de actividades lúdicas con el fin de favorecer la integración de las víctimas, especialmente de los niños y niñas, en el ámbito afectivo, social y cultural de la nueva ciudad en la que residen y en la que han sido acogidas ante la situación de violencia de género en la que vivían.

Con una planificación lúdico-pedagógica, el programa pretende, además, aumentar la autoestima de las víctimas, fortalecer el vínculo materno-filial y, sobre todo, crear un ambiente de seguridad, respeto y buen trato como modelo de convivencia.

La programación abarca actividades tan variadas como gymkana coeducativa, cuentacuentos, fiestas, talleres de cocina infantil y hábitos saludables, lecturas de verano, manualidades, actividades deportivas, talleres cooperativos, cine de verano, o diferentes excursiones a playas, piscinas o lugares de interés turístico y cultural, entre otras. Todas ellas se realizarán siguiendo las recomendaciones sanitarias.

La directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Laura Fernández quiso “agradecer a Bankia y a CajaGranada Fundación su compromiso con esta iniciativa, que es un ejemplo de las alianzas de las instituciones públicas y privadas para luchar contra la violencia de género”. “La labor de las casas de acogida es imprescindible ya que salvan vidas” añadió.

María Elena Martín-Vivaldi señaló que “ojalá no hubiera que firmar estos convenios, signo de que habría terminado el problema de la violencia de género, pero como por desgracia no es así, me siento muy orgullosa de colaborar en una iniciativa como esta, que mejora la vida de personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, especialmente en un año tan complicado como este”.

El director corporativo de la Territorial de Bankia en Andalucía ha destacado que “para Bankia es muy importante poder poner en marcha, junto a Cajagranada Fundación y al Instituto Andaluz de la Mujer, un programa que permite a las mujeres y menores tener la oportunidad de disfrutar de unas vacaciones libres de violencia de género y apoyarles en reconstruir su vida”.

‘Vacacionantes’ prevé llegar a 742 personas acogidas durante este verano, 397 mujeres y 345 personas dependientes a su cargo.

En sus 21 ediciones, más de 50.000 personas han recibido atención socioeducativa de la red de centros del Servicio Integral de Atención y Acogida a Mujeres Víctimas de Violencia de Género de Andalucía.