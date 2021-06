Más de 6.000 personas disfrutan de ‘Crearte Granada DIY’

Había muchas ganas de organizar una feria presencial propia en Fermasa en 2021, año en que la pandemia prácticamente ha tenido paralizada cualquier iniciativa en este sentido hasta ahora. Pero, poco a poco, se está recuperando una cierta normalidad y ha sido un acierto pleno el que el sector denominado do it yourself (DIY) haya sido el elegido para el regreso de la actividad a la Feria de Muestras de Armilla-Granada. Los datos así lo atestiguan. Más de 6.000 personas han visitado el recinto durante los tres días que ha permanecido abierta al público la décima edición de ‘Crearte Granada DIY’, un referente del sector en España y que ha tenido en Granada su primer encuentro importante desde el confinamiento.

‘Crearte Granada DIY’ ha contado con numerosas actividades en todos los ámbitos de artesanales y hechos a mano que abarca, como patchwork, labores, manualidades, scrap, artesanía o artes plásticas, disciplinas que han pasado de generación en generación y que han reunido en Granada a auténticos artistas que han hecho las delicias de los visitantes.

Y es que en Fermasa han estado los más reconocidos del DIY en España y, además, los visitantes han podido asistir a un añadido muy interesante con las muestras del Gran Mercado de las Pulgas, con expositores de antigüedades, decoración y vintage, y con la Muestra de Arte, una exposición organizada por Toartists.

Además, la satisfacción en el balance es enorme entre los organizadores no ya por el éxito en el número de asistentes, sino en la concienciación generalizada de preservar todas las medidas de seguridad y prevención anti-Covid-19 recomendadas por las autoridades sanitarias.

Crearte ha contado en esta décima edición con casi 100 expositores de toda España, ubicados en 9.000 metros cuadrados de exposición, que han exhibido productos y técnicas indispensables para la realización de patchwork, scrap, costura, punto de cruz, encaje de bolillo, artesanía, labores o manualidades, entre otras especialidades. Además, ha contado con artistas de fama internacional en este ámbito como Montse Forcadell, Olga González, Jacqueline Bahí o Malgozzata J. Jenek, quienes han ofrecido monográficos inéditos. También han destacado las exposiciones de la Asociación Francesa de Patchwork, la Exposición Denin con la ACTM (Asociación Creadores Textiles Madrid) y la Exposición de muñecas Nancy Flamencas de Vicky. Los encuentros como ‘Andalucía Scrapea’ o quedadas como ‘Andalucía Cose’ y ‘Andalucía Bolillea’ han sido muy populares, así como la ‘VII Pasarela de Moda’.