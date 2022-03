Más de 60 familias sufren cortes de luz y agua en Pinos Puente

Al menos ocho bloques de viviendas públicas de la barriada de las Flores en Pinos Puente, que pertenecen a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y en las que viven más de 60 familias, sufren desde el pasado sábado 5 marzo cortes de suministro eléctrico ininterrumpidos, según afirman desde la Delegación de Granada de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha). Además, padecen desde el 21 del mismo mes un corte total de suministro de agua "sin que se esté desarrollando ninguna actuación por parte de las administraciones y empresas implicadas para ofrecer una solución inmediata".

La Guardia Civil acudió en sendas ocasiones para identificar enganches no autorizados pero, como señalan desde la asociación, "en lugar de eliminar dichos enganches, atendiendo de forma individualizada cada situación, se decidió cortar el suministro eléctrico y de agua a todas las personas que viven en los bloques". Asimismo, destacan que muchas de las familias afectadas "están al día en sus pagos de luz y de agua" y que "estos cortes de luz y agua afectan de forma más grave a la infancia, a las personas ancianas, discapacitadas y electrodependientes del barrio".

Ante esta situación, las familias de la barriada se encuentran impotentes y demandan una solución inmediata, afirmando que "no se puede vivir así, no se puede vivir sin luz ni agua, especialmente cuando hay pequeños, mayores y enfermos en casa". Añaden que "los niños no pueden ir al colegio en estas condiciones y los enfermos que necesitan electricidad para sus respiradores llevan días sin poder dormir". En este sentido, desde Apdha resaltan que "las instituciones y empresas suministradoras tienen una responsabilidad en la garantía de estos suministros esenciales, como son el agua y la luz", matizando la importancia que tienen "en la garantía de un conjunto de derechos, como la salud o la educación".

Por todo ello, la delegación en Granada de la Apdha recalca la emergencia absoluta en la que estas personas se encuentran y hace un llamamiento público a la Junta de Andalucía, propietaria de las viviendas, al Ayuntamiento y las empresas suministradoras, Endesa y Aguasvira. Piden que "garanticen el agua y a electricidad de forma inmediata a las familias afectadas" añadiendo que "es incomprensible cómo se permite que se corte impunemente la luz y agua, suministros esenciales, a cientos de personas".