Salvo sorpresa mayúscula, la defensa del Granada CF perderá este domingo a uno de sus pilares. El club rojiblanco confirmó ayer, tras la primera sesión de preparación de la semana, que José Antonio Martínez sufre una lesión fibrilar de grado II en el obturador izquierdo, una dolencia que le hará perderse, casi con total seguridad, el viaje a Mallorca.

El central onubense, que tuvo que retirarse del terreno de juego en el minuto 27 del partido frente al Cádiz, se ausentó del entrenamiento de este miércoles, al igual que hiciera el lunes en la sesión de recuperación. Según ha indicado la entidad rojiblanca, permanece “pendiente de evolución”, pero el alcance de la lesión podría, incluso, convertirle en baja para la última jornada de Liga, que se disputa la próxima semana en Los Cármenes, ante el Alcorcón.

Bernardo, pese a padecer una sobrecarga en sus abductores, se postula como la principal alternativa para sustituir al de La Palma del Condado en el centro de la zaga nazarí, como ya ocurriera durante el pasado domingo, en el caso de que este no pudiera jugar, finalmente. Así, el esquema no recibiría más modificaciones, si bien esta no es la única opción que maneja Diego Martínez para solventar la baja del defensa.

Otra de las alternativas pasa por devolver la titularidad a Álex Martínez, que no ha jugado aún desde que cayera lesionado el pasado mes de diciembre. Así, Quini regresaría a su lateral diestro natural, desplazando a Víctor Díaz al centro de la zaga, donde formaría pareja con Germán.

El que sí parece que podrá volver a estar a las órdenes de Diego Martínez es Nico Aguirre. Después de quedarse en casa varias semanas por lesión, el centrocampista argentino ya no entra en el parte médico, lo que le podría devolver, incluso, a la convocatoria, si bien la reincorporación de Fede San Emeterio tras su sanción complica su presencia.