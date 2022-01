Martín pide la convocatoria de la Mesa del Comercio ante la caída de ventas

La portavoz adjunta del Grupo Municipal Popular, Eva Martín, ha propuesto este jueves la convocatoria de la Mesa de Comercio del Ayuntamiento de Granadda con las principales organizaciones que aglutina el sector para establecer un plan urgente de medidas para ayudar a los comerciantes ante la caída de las ventas que "está poniendo en jaque a numerosos negocios granadinos"

Tal y como ha detallado Martín en una nota, la Federación Provincial de Comercio ha cifrado en un 32% la caída de las ventas durante la Navidad mientras que las expectativas para la campaña de rebajas tampoco son favorables.

"El comercio de proximidad granadino necesita medidas urgentes para incentivar las compras", ha dicho Martín quien, el pasado mes de diciembre, reclamó en varias ocasiones al PSOE, en el equipo de gobierno local, incrementar las acciones en materia de comercio.

Sin embargo, ha proseguido, "lejos de ello, el gobierno tránsfuga mantuvo su insuficiente campaña permitiendo además la presencia de manteros a las puertas de los establecimientos" lo que también ha supuesto una "importante herida" en las cajas del cierre del año.

"El Ayuntamiento no solo no aumentó sus acciones para incentivar las compras si no que, además, favoreció la competencia desleal de las mafias que, con total descaro, han estado vendiendo todo tipo de productos a las puertas de las tiendas tanto en el centro como en el resto de barrios", ha indicado.

Posicionamiento sobre el metro

El PP también se ha posicionado este jueves en el ámbito municipal granadino sobre la postura del Ayuntamiento acerca de la ampliación de la línea de metro que ha hecho pública el alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, pidiendo que se priorice para su llegada a los barrios, a la cornisa sur del área metropolitana y al aeropuerto Federico García Lorca, en Chauchina.

El portavoz del Grupo Municipal Popular, César Díaz, ha cuestionado que el alcalde de la capital "continúe tan solo en la búsqueda del titular, la foto y la confrontación en sus declaraciones sobre la ampliación del metropolitano a 24 horas de la reunión técnica ofrecida por la Administración autonómica".

"Llama la atención que Cuenca exija a la Junta lo que no se atrevió a hacer en su anterior etapa como alcalde de Granada; y si lo hizo, a la vista está que no recibió el compromiso y la financiación de sus compañeros socialistas para que la ampliación del metro fuera una realidad", ha agregado Díaz.

El edil popular ha resaltado que el proyecto del metro por el centro está iniciado con la licitación del estudio informativo desde antes de que Cuenca asumiera la alcaldía en este mandato, el pasado julio, por lo que le ha instado "a que ahora se siente para conocer, en primer lugar, lo que la ingeniería ha estudiado y recomienda para, a partir de ahí, y de una manera participativa, coordinada y leal, preparar el proyecto de ampliación por el centro".