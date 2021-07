Martes de estrenos y nuevas producciones del Festival de Granada

El primero de los tres conciertos del Taller Atlántico Contemporáneo (TAC), enmarcado en el Ciclo Crumb-Lorca, y con Diego García Rodríguez en la dirección musical, comenzará este martes y se dará a conocer de cerca la relación entre el compositor norteamericano George Crumb y el poeta granadino.

El Taller Atlántico Contemporáneo, un conjunto estable de formación abierta, interpretará por primera vez la integral de este particular repertorio lorquiano en el Centro Lorca. Serán además unos conciertos muy visuales dado al enorme despliegue de instrumentos de todo tipo que requieren las partituras. El programa incluye ‘Night of the Four Moons’, basada en fragmentos de cuatro poemas de Lorca (‘Canciones’, 1927) que hablan sobre la luna, símbolo de la vida y de la muerte. El dominio del color de Crumb queda evidenciado en ‘The Yellow Moon of Andalusia’, donde emplea seis nuevos poemas del autor granadino, entre ellos ‘La cigarra’, un hermoso ejemplo de la palpitante vida en los días de adolescencia y juventud. ‘Ancient Voices of Children’ aborda con sus audaces combinaciones tímbricas las temáticas de la infancia y de la muerte, ambas trascendentales en el universo lorquiano. Crumb seleccionó los poemas y los combinó en un grupo que nos hace sentir un amor especial por la inocencia infantil, la desesperación de la esterilidad, el dolor indescriptible por la muerte de los niños y la esperanza de que la inocencia infantil incluso pueda ser restaurada. A partir de ‘Night Music I’ (1963), compuso doce obras sobre textos de Lorca. George Crumb (1929) es compositor residente del Festival.

El Taller Atlántico Contemporáneo (TAC) inició su andadura en 2010 en la plaza do Obradoiro de Santiago de Compostela con la obra de Mauricio Kagel para 111 ciclistas haciendo música Eine Brise. Quiso reivindicar desde un principio, por un lado la cercanía que la música contemporánea puede tener para el público actual, y por otro la posibilidad de hacer conciertos con nuevos formatos.

Gala Andalucía flamenca

El Teatro del Generalife acogerá una gala antológica, con un exquisito repertorio de voces femeninas de la actualidad jonda como tributo al cante de mujer. Acudirán mujeres cantaoras llegadas de todos los rincones de Andalucía. Veteranas, jóvenes, festeras, históricas.

La capital hispalense será defendida por Herminia Borja ‘La Chula’. La cantaora Anabel Valencia no podrá actuar por dar positivo en Covid-19. Utrera, por Mari Peña, cantaora de dinastía. La veterana cantaora de Sanlúcar María Vargas une su arte a la voz aguardentosa de Juana la del Pipa, la matriarca de los Agujetas, Dolores de los Santos, y la más joven de la casa de los Sordera, Lela Soto, como embajadoras de Jerez. Granada tendrá a ‘La Nitra’ y Chonchi Heredia como estandartes, y la Almería de los ‘tempranos’, los registros del cante de Rocío Segura, acompañadas a las guitarras de Paco Cortés (Granada), Antonio Malena (Jerez), Manuel Parrilla (Jerez) y Carlos de Jacoba (Granada), y compás y palmas de Ángel Moreno ‘El Pirulo’, Markito Carpio, y Manuel Jesús Blanco. Noche histórica en torno al cante de mujer.

El espectáculo es una producción del Festival de Granada y será grabado por canal Mezzo para su emisión en diferido.

Y en el Fex…

La compañía DA.TE Danza que dirige Omar Meza presenta ‘Natanam’ en el Teatro Alhambra, un espectáculo de danza recomendado para niños y niñas de entre uno a cinco años y público familiar, Premio FETEN 2021 al Acercamiento de la Danza a la Primera Infancia.

‘Natanam’ significa danza en sánscrito. Y ese es el punto de partida del espectáculo: dar a los más pequeños, a la primera infancia, un espacio y un tiempo de sensaciones a partir de la pureza de la danza. ‘Natanam’ es un aprendizaje del camino hacia la alegría que produce el desapego. Colaboran Lola Fernández de Sevilla en la dramaturgia y puesta en escena, Jesús Fernández, composición musical, y María José Casado y Raúl Durán, bailarines.

Dos amigos que se encuentran en una sala de juegos descubren que hay agua, fuego, viento y tierra ordenados y a su entera disposición. Un cuarto de juegos puede ser una playa, un desierto o el mar. Y también…puede ser muchos mundos.

DA.TE Danza lleva más de 20 años creando, produciendo y exhibiendo espectáculos de danza contemporánea, danza-teatro y teatro con objetos dirigidos a público infantil y juvenil, abarcando desde la primera infancia hasta la adolescencia. Con 25 espectáculos estrenados y más de 2.500 funciones realizadas, DA.TE Danza es de las compañías más longevas de la danza en Andalucía, con una estructura estable y rigurosa convirtiéndose en un proyecto consolidado que se originó en el año 1999.