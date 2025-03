Marta-Cora Castro lleva 'La Casa de Bernarda Alba' a su escenario real

Marta-Cora Castro no cabe en sí de ilusión. "¡Es muy emocionante!", camina de un lado a otro de la Plaza de la Hispanidad de Fuengirola, donde reside desde hace años. "Soy nacida en Uruguay, pero de raíces españolas. Si hay algo de talento en mí, es porque tengo sangre de España", se presenta exultante. Cada palabra rebosa alegría y energía, aunque es comprensible. ¿A quién no le embargaría el entusiasmo si, a los 82 años, estuviera a punto de cumplir el sueño que le acompaña desde los doce? A las siete de la mañana emprende el camino para, en apenas dos horas, presentarse este sábado en Valderrubio. Porque sí, esa idea que le lleva rondando 70 años solo se puede hacer realidad en Granada, y en concreto en la tierra que inspiró a Federico García Lorca. "¡Vamos a rodar por primera vez 'La Casa de Bernarda Alba en la casa de Bernarda Alba!".

Pero para comprender de dónde viene esta fascinación de la cineasta con Lorca hay que hacer un alto en el relato y echar la vista atrás. "A los 12 años yo era bailarina clásica del Ballet Nacional Uruguayo y me dirigió Margarita Xirgu", narra, si bien puntualiza que ya con 6 "cantaba canciones de Federico cuando estaba prohibido". También actuó en Chile -puede contar con exactitud cómo fue la dictadura de Pinochet- y en Suecia, además de ser actriz. "Aprovéchenme los jóvenes, porque soy historia", se intuye la sonrisa al otro lado del teléfono. Pero nada se le puede comparar, asegura, con haber bailado bajo las directrices de la artista catalana. "Fue lo más importante para mí", clava el punto.

Xirgu fue una gran amiga de García Lorca y la primera en interpretar a la matriarca de la familia en la obra. "Cuando actuó Federico en Uruguay, le dijo 'no te vayas, que aquí hay mucho por hacer y puede pasarte algo'. Él le dijo que no le iba a pasar nada. Luego, ya sabemos lo que ocurrió", relata la directora de cine, que de la artista recibió un zapato cuando era pequeña. "Me dijo que era de uno de los tantos papeles que hizo: Bernarda Alba. Lo guardé toda la vida", se ilumina su voz.

"Mi lazo con Margarita Xirgu y, por tanto, con Federico, es increíble", prosigue la narración. De ahí, surgió todo, la ambición por poder llevar a la gran pantalla el drama del poeta granadino, pero no podía hacerlo de cualquier manera. Porque ella, se define, es "chiquituela", pero le gustan "los grandes retos". "Yo quería hacerlo en Granada y con gente 'granaína', en la casa de Bernarda Alba y también en la de García Lorca", sentencia. Era algo que nunca se había hecho y, para ello, comenzó a contactar con el Ayuntamiento de Valderrubio. "Esto hace mucho tiempo que lo venimos cocinando, pero vino la pandemia", señala, satisfecha porque "ahora llegó el momento".

Dos días de rodaje

Aquella ensoñación comienza a hacerse realidad este mismo sábado, fecha que, a su vez, cierra un círculo poético. Fue un 8 de marzo, pero de 1945, cuando Margarita Xirgu estrenó la obra en el Teatro Avenida en Buenos Aires, Argentina. A las 9:00 horas del de 2025, el alcalde de Valderrubio, Antonio García, abrirá las puertas de la vivienda; a las 11:00, sonará "¡acción!", con pausa prevista para el almuerzo a las tres de la tarde. El domingo, segunda y última jornada de grabación, todo comenzará a las 10:00 y se prolongará hasta la noche. "Me gusta rodar en más días, pero, claro, esto no es Hollywood y toda la gente trabaja", se encoge.

Son más de 50 las personas que componen su equipo, entre ellas integrantes de la Compañía Teatreves Teatro, habitualmente encargada de las visitas teatralizadas a las casas-museo de Valderrubio. Porque Marta-Cora también tiene claro que su mediometraje "será hablado en granadino y todo". "En la cabeza tengo hacer un largometraje, pero ahora vamos a hacer esto. ¡Voy a trabajar con tres cámaras impresionantes!", resalta, agradecida por el apoyo también del Ayuntamiento de Granada, si bien la producción es propia. Suyo será también el principio del guion y el final. E, incluso, una alternativa si el tiempo pasa por agua las escenas de exterior. "Me dijeron que va a llover y tengo un plan B en ese caso. Tanto le gustó a mis actrices, que están deseando que llueva", apunta. En la confidencialidad del off the record, desvela la estrategia, pero todo queda en secreto hasta que la película sea proyectada. Lo hará, cómo no, allí mismo. "La estrenaremos en Valderrubio. Se lo debemos a la gente y al alcalde. Nos lo han proporcionado todo", desclasifica. Aunque para ello, habrá que esperar.