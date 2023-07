Marta Castillo, presidenta de CERMI: "En la discapacidad física queda mucho por hacer"

La granadina Marta Castillo ha sido reelegida como presidenta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en Andalucía. Desde que llegó al cargo, la también presidenta de FEGRADI ha trabajado para seguir avanzando en los derechos de las personas con discapacidad y las entidades que conforman este colectivo. Sin embargo, aún queda mucho por hacer a nivel andaluz y granadino.

De momento, se ha conseguido subir el coste plaza (las plazas concertadas en los centros de día que financia la Junta) y que el 5% de las licitaciones públicas de la Junta sean para Centros Especiales de Empleos e Iniciativa Social. En la nueva etapa de Castillo al frente de CERMI, al igual que en FEGRADI a nivel granadino, se busca visibilizar que la inclusión de este colectivo afecta a todas las consejerías y los ámbitos de la vida.

Pregunta. Ha salido usted reelegida como presidenta de CERMI. ¿Qué objetivos se marcan para estos próximos años?

Respuesta. Que los derechos de las personas con discapacidad se mantengan y no retrocedamos en ellos. Que se consiga una financiación estable para las entidades que representan a este colectivo, tanto asociaciones, confederaciones o centros de día. Y conseguir la inclusión de estas personas en Andalucía en la parte de empleo, fomentando la educación inclusiva y especial. En temas de salud, cubrir sus necesidades.

"No solo somos inclusión, salud o empleo. Hay otros ámbitos en los que avanzar para disfrutar de una vida completa y digna como cualquier otra"

P. ¿Por qué es tan necesario e importante el trabajo con la Junta de Andalucía?

R. La interlocución principal es con la Junta al ser la administración principal que tenemos. CERMI es una entidad a nivel regional, así que abarca toda la comunidad autónoma. Las competencias en las que nosotros trabajamos las tiene la Junta.

P. Se habla de que la inclusión de las personas discapacitadas afecta a todas las consejerías. ¿En qué ámbitos más afecta este asunto transversal?

R. Estamos en todos los ámbitos, como cualquier otra persona. Se nos ha adjudicado lo que antes era Servicios Sociales y Salud. Ahora está enfocado en Inclusión. Pero a parte de eso, tenemos otras áreas. En el deporte, por ejemplo, las personas con discapacidad no son accesibles a nivel de usuario. No hay un material adecuado. Tienen que comprarse su equipamiento especial deportivo, nadie lo cubre. Hay sitios donde las instalaciones no son accesibles. En el turismo, también encontramos dificultades porque en algunos sitios se niegan a atender a los grupos con discapacidad intelectual. Son cosas que no se pueden permitir. El colectivo tiene derecho a ir a un bar a tomarse una cerveza, como cualquier otra persona. En hostelería, muchos bares no tienen baños accesibles. En cuanto a las playas, muy pocas son accesibles. Son grandes rasgos, pero podría decir muchos más. No solo somos inclusión, salud o empleo. Hay otros ámbitos en los que avanzar para disfrutar de una vida completa y digna como cualquier otra.

P. Echando la vista atrás, ¿qué ha conseguido CERMI en esta última etapa?

R. Se consiguió firmar un acuerdo con la Junta para una subida del coste plaza para 2022 y 2023 para los centros de día con una serie de medidas que favorecían la financiación y la estabilidad de estos centros. Eso ha sido un logro, porque hasta ahora los compromisos habían sido verbales. También se ha conseguido que el 5% de las licitaciones públicas de la Junta sea para Centros Especiales de Empleos e Iniciativa Social. Estos son los que generan el trabajo para personas con discapacidad y todo su beneficio revierte sobre los Centro Especiales de Empleo. Ha sido una lucha el hecho de que sea solo para iniciativa social.

"Un usuario en silla de ruedas tiene muchas dificultades para ir por cualquier sitio de Granada"

P. En el ámbito granadino, ¿qué objetivos tiene FEGRADI por delante en la provincia?

R. Hay que fomentar el Consejo Municipal de la Discapacidad para dotarlo de recursos y contenidos, y la Feria de las Asociaciones, que tiene que ir dotada de una logística y unos días concretos donde se pueda dar a conocer todas las asociaciones de discapacidad que hay en Granada. El transporte de Granada no es accesible, la mayoría de sus rampas en la ciudad no funcionan. Los taxis adaptados desaparecen a partir de una hora, y la persona puede estar horas esperando, sobre todo por la noche o de madrugada. Y sobre todo, se necesita una interlocución con las instituciones. Cuando nos reunimos con los distintos candidatos a la alcaldía es lo que hemos pedido. Una de las propuestas de Marifrán Carazo era tener una reunión cada cierto tiempo, algo que se hace con el presidente de la Junta cada tres meses. Eso da un empuje, que sean conscientes de lo que pasa y que deleguen. Nos abre puertas para tener reuniones con los diferentes concejales.

P. ¿Se han hecho los suficientes avances en Granada para la inclusión de los discapacitados físicos?

R. En la discapacidad física queda mucho por hacer. La barrera fundamental es la accesibilidad. Un usuario en silla de ruedas tiene muchas dificultades para ir por cualquier sitio de Granada. Y en los aparcamientos reservados para esas personas se da un mal uso, no está muy controlado.

P. De todos los problemas que existen tanto a nivel granadino como andaluz, ¿cuáles son los más urgentes?

R. Lo más urgente es la financiación de las entidades de personas con discapacidad. Estas financiaciones son a través de subvenciones y hay que conseguir que las entidades de este colectivo sepamos que contamos con un mínimo de financiación y unas líneas de mantenimiento estables. Que estén dentro de los presupuestos municipales y de los de la Junta de Andalucía. La estructura fija de las entidades se tienen que dar de una forma estable. En los centros de día, ocupacionales y residencias, lo mismo. El coste plaza tiene que ir subiendo en función de lo que sube todo: si hay una inflación del 6%, este tiene que subir un 6%. Necesitamos una estabilidad, y una vez conseguido eso, lo demás iría de otra forma. Es el logro que quieren todas las entidades.