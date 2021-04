Juan Marín pide prudencia porque “el virus sigue ahí”

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha incidido este viernes 30 de abril en la importancia de actuar con responsabilidad y prudencia porque, aunque se permita la movilidad entre provincias andaluzas, “el virus sigue ahí”, de manera que ha llamado a los andaluces a desplazarse pero sin perder de vista las normas y restricciones. En este punto, respecto a la apertura de Portugal de su frontera con España, ha recordado que Andalucía mantiene el cierre perimetral de la región.

Así lo ha puesto de manifiesto Marín a preguntas de los periodistas en la capital onubense, donde ha asistido a la entrega de los Premios de Turismo de Huelva. En este punto, el consejero ha resaltado que “una de cada cuatro reservas en el país se hacen en Andalucía”, así como los hoteles han adelantado su apertura un mes antes de lo previsto, lo que significa “la activación de las reservas y la incorporación de los trabajadores que se encuentran en ERTE”. El vicepresidente de la Junta ha explicado que todo esto suponen “noticias positivas” y “un día de optimismo” al objeto de poder volver a “una cierta normalidad”.

No obstante, ha recordado que la apertura interprovincial ha sido posible gracias “al compromiso de los andaluces” que han estado “casi cuatro meses sin poder salir de sus provincias”. Por ello, ha instado a seguir actuando con cautela porque “el virus sigue ahí y puede matar”.

Para Marín, “si todos cumplimos con las normas establecidas podremos tener unas vacaciones y vuelta a la normalidad positivas”. Así, ha asegurado que entiende “la euforia” entre la ciudadanía por poder desplazarse a otros lugares a disfrutar de sus encantos y a reencontrarse con seres queridos, pero ha incidido en que “todo ello con prudencia” ya que, solo así, actuando con cautela “podremos dejar atrás esta pesadilla”. Se trata, como ha proseguido, de hacer que “en los próximos días podamos disfrutar de la recuperación de un sector estratégico como el turístico”.

Apertura de Portugal

Cuestionado por la situación con Portugal, el consejero de Turismo ha señalado que, salvo para cuestiones esenciales y laborales, Andalucía mantiene su cierre perimetral porque sigue vigente el Estado de Alarma, pero “a partir del día 9 volveremos a esa cierta normalidad con el país vecino” pero “de momento nosotros seguimos en la misma situación sanitaria y lo único abierto es la movilidad interprovincial”.

En este punto, se ha referido a las localidades a las que no se puede viajar al estar con cierres perimetrales, como Almonte en Huelva o Villamartín en Cádiz, por lo que ha incidido en que, hasta que no bajen su tasa de incidencia, no se podrá acudir a estos municipios.

Marín “entiende” la negativa del TSJA