La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, se ha acercado en la tarde de este lunes a las inmediaciones de la Iglesia de Santa Ana para conocer el estado de la misma tras el incendio acaecido en un edificio colindante. La primera edil ha trasladado que, afortunadamente, el fuego se ha extinguido sin que se produzcan víctimas ni heridos. El templo no ha sufrido daños pese a la aparatosidad de unas llamas que han preocupado mucho a los vecinos. Por otro lado, técnicos municipales van a evaluar el estado del inmueble okupado, que se encuentra muy deteriorado.

"La información que nos trasladan es que los bomberos van a seguir trabajando esta tarde, que ya no hay riesgo. Afortunadamente no ha habido ninguna víctima ni ninguna persona afectada por el incendio", ha iniciado Carazo. La regidora ha incidido en la importancia de que se haya sofocado el incendio, que se encontraba próximo "a todo el entorno de la Alhambra, por el sitio de tanta importancia donde nos ubicamos".

La mandataria ha explicado que el fuego "ha pillado justo con la salida de los colegios y hemos tenido que desviar los buses infantiles, cambiando la dirección y favoreciendo su acceso a la salida del Albayzín". Posteriormente se ha vuelto a recuperar el tráfico en el Albayzín. "Yo creo que tenemos que agradecer el trabajo que han realizado los bomberos de forma urgente y también agradecer que no haya ocurrido nada más, que esté sofocado y que se pueda resolver a lo largo de esta tarde y también se haya restituido la normalidad de la afección al tráfico", ha agregado.

La alcaldesa de Granada no ha confirmado que el edificio estuviese okupado: "No sé si tenían conocimiento los responsables de la iglesia, si se había hablado sobre esa situación o había conocimiento de ella". "Lo que sabemos respecto del edificio, es que era un edificio abandonado. Esa es la información que tenemos. No obstante, ya he solicitado al Área de Urbanismo que vengan los técnicos municipales a ver las consecuencias del incendio respecto al edificio para poder tener una valoración y ponernos de acuerdo con los propietarios en función de cómo veamos que se encuentra el propio edificio", ha concluido.