La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, y el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, Antonio Granados, han presidido en la mañana de este lunes el acto de toma de posesión de los delegados territoriales, como se puede ver en el vídeo que acompaña a esta noticia, disponible en el canal de Youtube de GranadaDigital. La consejera ha abogado por “el diálogo y el consenso para afrontar los retos de esta legislatura en Granada” y ha animado a los delegados a “aprovechar el cariño que tienen hacia esta tierra para hacer que Granada y los granadinos, desde la capital hasta la pedanía más pequeña, sientan que el Gobierno andaluz está ahí con ellos, atento a sus problemas y preocupaciones”.

Así, han tomado posesión de sus cargos Gumersindo Fernández como delegado de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía; María José Martín como delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación; José Javier Martín Cañizares como delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo e Indalecio Sánchez como delegado de Salud y Consumo.

Del mismo modo, también han tomado posesión, Celia Santiago como delegada de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; Fernando Egea como delegado de Turismo, Cultura y Deporte; Antonio Ayllón como delegado de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda; Matilde Ortiz Arca como delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad; Manuel Francisco García como delegado de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul; y Inmaculada Hernández como delegado de Justicia, Administración Local y Función Pública.

Durante su intervención, Marifrán Carazo ha ensalzado el “magnífico equipo de cuatro mujeres y seis hombres que estoy convencida de que van a dar todo por esta tierra”.

“Vuestra labor es clave para estrechar lazos no sólo con la sociedad civil, sino también con los ayuntamientos, sean del color político que sean”, ha precisado la consejera, que les ha emplazado a “conocer de cerca los problemas de todos los granadinos y afrontar las soluciones de su conocimiento y desde el diálogo”.

La consejera ha reivindicado el esfuerzo para hacer frente a los nuevos retos que no sólo tiene la provincia, sino el conjunto de Andalucía, en esta legislatura, como a la crisis energética, la subida desbocada de los precios y una sequía que es preocupante. “Granada necesita del esfuerzo de todos para salir adelante y nosotros no vamos a defraudarla”, ha manifestado, no sin antes indicar que la labor de los delegados “debe servir de ejemplo para que otras administraciones se impliquen en nuestra provincia”.

Por su parte, el delegado del Gobierno de la Junta en Granada, Antonio Granados, ha confiado en un equipo de “mujeres y hombres con experiencia en la gestión, y que tienen en cuenta la singularidad de la provincia, con 174 municipios, la de mayor número de toda Andalucía. Estoy seguro de que se dejarán la piel por los muchos retos que, de la mano del presidente Juanma Moreno, vamos a afrontar en Granada”, ha manifestado. Al respecto, ha incidido en el impulso al acelerador de partículas y el PTS como generador de empleo y conocimiento con la Universidad, la simplificación administrativa para facilitar al ciudadano su relación con nuestra administración. Por último, ha tenido palabras de agradecimiento a Pablo García e Indalecio Sánchez, sus antecesores en el cargo durante la pasada legislatura, por la labor desempeñada.