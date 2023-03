El marido de Vanessa Romero confirma que "está muy mal" y asegura que "estaba todo preparado"

Sin que nadie lo esperara, uno de los protagonistas del pleno extraordinario convocado este miércoles ha sido el marido de Vanessa Romero, Luis Sánchez, que ha asistido a la sesión como público. Ha sido el portavoz del Partido Popular, Julio Manuel Pérez, quien ha desvelado en su intervención que Sánchez se encontraba en el Salón de Plenos del Consistorio maracenero. En ese momento, todas las miradas se han desviado hacia el hombre, cuyos gestos, muecas y ademanes eran analizados al milímetro por los periodistas. Sobre todo cuando alguien, especialmente Antonio García Leiva, aludía de forma alguna a la concejala secuestrada.

Ha sido en el turno de réplica de Agustín Madueño, de Unidas Podemos, cuando Sánchez se ha levantado de su sillón para abandonar el pleno. No así el Ayuntamiento, pues los periodistas lo han abordado en la puerta del Consistorio. El hombre ha hecho un relato completo de lo sucedido y ha confirmado que “Vanessa está muy mal". "Todavía está muy afectada y no puede ni salir a la calle”, ha indicado.

“Dejó a los niños en el colegio y fue cuando [Pedro] la paró porque no tenía gasolina. Al montarlo en el coche le puso la pistola. La llevó a los pinares del Pantano de Cubillas, donde le ató con bridas las manos y los pies. Luego la amordazó en La Chana. Allí la intentó meter en el maletero y no pudo, por lo que tuvo que hacerlo en los asientos de atrás atada”, ha avanzado antes de aclarar que “estaba todo preparado”.

Luis Sánchez ha confirmado que “el secuestrador nombraba a su pareja y a otra persona más”. “Hizo dos llamadas, no sé si habló con una mujer. Me dicen que habló con alguien, pero la Guardia Civil no nos ha dicho nada. Mi mujer no escuchó nada. Cuando estaba encerrada en el maletero, ella dice que le gritó que se callara porque estaba pataleando y le dijo que se callara porque tenía que hacer dos llamadas. Y lo sintió murmurar. Cuando ella forcejeó con él en la cochera, le dijo que o se metía en el maletero o le reventaba la cabeza”, ha desarrollado.

“En el secuestro solo estaba él, pero por las llamadas y lo que decía están investigando si podría haber una segunda persona implicada. Nadie sabía que tenía unos documentos. Puede ser que supiera cosas porque lleva aquí cuatro años. No sabemos nada de la presunta reunión que habría mantenido el secuestrador con una tercera persona en el Metro. Sobre las palabras que le dijo no puedo decir mucho más porque está bajo secreto de sumario”, ha abundado.

El cónyuge de Vanessa Romero no ha sabido desvelar qué papeles llevaba la concejal en el coche cuando fue abordada por la expareja de la alcaldesa de Maracena: “En el coche había papeles, pero de su trabajo, tampoco me ha dicho los papeles que tenía en el coche. No sé qué llevaba”.

De otro lado, ha querido matizar que su mujer “no ha relacionado el secuestro con un posible caso de corrupción". "Eso es simplemente lo que dice la Guardia Civil de lo que le decía él. No sé si iba a denunciar irregularidades. Ella temía represalias sobre que le podía pasar algo. De hecho, mira lo que le ha pasado. No quería y no sabía si decir algo de papeles o irregularidades porque temía algo. A mí no me había dicho nada, yo es por lo que me estoy enterando ahora”, ha añadido.

Luis Sánchez ha dicho desconocer si Noel López estaría implicado en la presunta trama que se ha deslizado que podría existir. Y sobre si Vanessa Romero habló con Berta Linares el día del rapto, ha confesado que “la alcaldesa la llamó mientras estaba declarando en la Comandancia de la Guardia Civil, pero no le cogió el teléfono". "Ellas dos no se llevaban bien, pero no porque la sacaran de las listas. En todos los trabajos te llevas bien con unos y mal con otros. Me imagino que sería algo laboral”.

El marido de Romero ha dudado al ser preguntado sobre si le han vuelto a ofrecer a su mujer que vaya en las listas, para finalmente responder que “no puedo decir si se lo han ofrecido o no”. Asimismo, ha rehusado contestar qué ha sentido al escuchar a los políticos en el pleno, y ha eludido hablar de corrupción: “No voy a hablar nada de corrupción. El que está en la cárcel, que pague muchos años y si hay alguien implicado más, también”. Su decisión de abandonar la sesión extraordinaria, ha explicado, ha venido motivada “porque el pleno se ha dirigido en un sentido que no me ha gustado”. “La víctima es mi mujer. La que estaba en el maletero de un coche e iban a matar era mi mujer. Y por la que el secuestrador vino a comprar un cuchillo para cortar carne era mi mujer. Afrontar al pleno ha sido muy difícil”, ha recordado.

También ha respondido a la pregunta de la prensa sobre su impresión de que el viceportavoz del equipo de Gobierno la haya animado a volver al trabajo: “Bueno… Si estuviera bien… Cuando esté bien, que vuelva”.

También ha evitado opinar sobre si debe o no dimitir Berta Linares. “No voy a decir si tendría que haber dimitido la alcaldesa. Ella ya decidirá”. No en vano, ha confirmado que ambas corporativas todavía no han hablado directamente entre ellas, así como tampoco la alcaldesa o su entorno con el propio marido de Vanessa Romero: “Ella no puede hablar ahora mismo ni quiere. Lo hará en su momento. No he hablado con la alcaldesa ni su entorno”. Por último, preguntado por si cree que el equipo de Gobierno quiere encubrir algo, ha manifestado que “si tratan de hacerlo será porque hay algo”.