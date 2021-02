María Victoria Vivar, triatleta tras superar un cáncer de mama

El 4 de febrero es el día en el que se hace a nivel mundial una reflexión acerca del cáncer. Una enfermedad cuyo nombre sigue produciendo un gran impacto en los pacientes que la padecen. Lamentablemente, sigue expandiéndose y como dice el Dr. García Puche, responsable de la Unidad de Oncología de Vithas Granada “todos somos el sujeto expuesto a las causas que conducen al cáncer y dichas causas están presentes en nuestro medio ambiente, de modo que es inevitable nuestro riesgo por el simple hecho de nacer y vivir en el medio ambiente que nos ha tocado existir. Aceptada esta premisa, surgen retos a los que debemos hacer frente, y la pregunta que debemos hacernos es ¿qué podemos hacer para evitarlo?”. La respuesta a esta cuestión para el Dr. García Puche, es muy clara “información y formación”.

Para el responsable de la Unidad de Oncología de Vithas Granada hay una serie de medidas que cada ciudadano puede tomar para contribuir a prevenir el cáncer y que aparecen recogidas en el Código Europeo contra el Cáncer, e incluyen: la evitación del tabaco, el consumo limitado de alcohol, la dieta equilibrada (a lo que el Dr. García Puche añade, preferentemente la mediterránea), limitación del sobrepeso, vida activa, o no tener excesiva exposición solar, entre otras. El responsable de oncología de Vithas Granada, recuerda que, junto a este estilo de vida saludable, es muy importante visitar al médico de forma periódica para realizarse los chequeos oportunos.

Aunque hay otros motivos por los que se padece la enfermedad y que no son controlables por las personas, como las causas genéticas hereditarias y que, según el Dr. García Puche, suponen entre el 5 y el 10% de los tumores más frecuentes que sufre el ser humano.

Como dice el responsable de la Unidad de Oncología de Vithas Granada, “el diagnóstico de padecer un cáncer ha caído como una losa temible y terrible para aquel al que se lo diagnostican. En buena medida se ha entendido como una enfermedad mortal, sin remedio y casi como una “maldición bíblica”. Aunque como sigue diciendo el especialista en oncología “la realidad es que no es más que una enfermedad, grave y seria desde luego, pero una enfermedad en muchos casos menos grave que un infarto en el corazón, una diabetes u otras típicas enfermedades graves y crónicas que padecemos y que asumimos de manera muy “normal”.

El Dr. Puche incide en trasmitir un mensaje de esperanza para aquellas personas que puedan ser diagnosticadas con esta enfermedad o que la estén padeciendo en la actualidad.

María Victoria Vivar, historia de superación y de vida. El cáncer es una enfermedad que se supera cada día más. Existen muchos ejemplos de supervivientes, como es el de María Victoria Vivar, diagnosticada de cáncer de mama en diciembre de 2016, de forma fortuita, como consecuencia de la revisión médica tras un accidente de tráfico.

Necesitó 16 sesiones de quimioterapia, una cirugía y 16 sesiones de radioterapia para conseguir superar la enfermedad. Tras el tratamiento, como ella misma asegura “me encontraba con 48 años, sintiéndome como si tuviera 80”. Ante esta situación, “opté por no ser víctima y elegir la vida”. Empezó haciendo pilates y como ella misma traslada, “con muchísimos dolores articulares, mucho cansancio, sintiendo que era incapaz, seguí asistiendo a las sesiones. Después de tres meses la mejoría se notó”. Tras el pilates “el cuerpo me pedía más” y comenzó a caminar, después a correr “empezaba a sentirme feliz, mi cuerpo respondía”, explica. En agosto del 2018, corrió su primera carrera popular en Zújar. Después vendría su primera carrera de 10 kilómetros. Su cuerpo respondía y entonces quiso más “debuté en Trail y ese mismo año me invitaron a hacer un triatlón por relevos, junto a otras dos sobrevivientes de cáncer de mama. Esta ha sido la experiencia más bonita de mi vida deportiva, y la que me hizo saber que eso era lo que quería hacer”.

Desde ese momento, María Victoria, paciente de Vtithas Granada, decidió que lo que quería era ser triatleta. Trabaja duro, y se ha convertido en un mensaje de esperanza para aquellas personas que son supervivientes de cáncer.

El pasado mes de diciembre, el Dr. García Puche y el Dr. García García le daban la gran noticia a María Victoria de que no tenía que volver a revisión hasta dentro de un año y que había vencido a la enfermedad, sus resultados indicaban indicadores tumorales normales. María Victoria mostraba la mejor de sus sonrisas, y publicaba en sus redes un mensaje de optimismo absoluto, considerando que “el deporte ha sido mi gran aliado en el proceso de recuperación tras la operación y la quimio.”

