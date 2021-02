María Pérez: “Me voy a dejar el alma por una medalla en Tokio para traer un rayo de esperanza a Granada”

La atleta granadina María Pérez es una campeona. Pero no solo sobre las pistas donde con su paso firme ha demostrado ser la mejor deportista en la modalidad de marcha, sino también en su vida personal. Su vocación de ayuda hacia los demás la han llevado a ser voluntaria en la Acción Social de Cruz Roja y, a pesar de que la pandemia del Covid-19 la está apartando de esas colaboraciones para evitar contagiarse ahora que han recuperado los entrenamientos y campeonatos, lo cierto es que tras hablar con ella sabes que no lo dejará por mucho tiempo.

Porque su lema es dejar huella allá por donde pisa y no es la primera vez que lo demuestra. Hace algo menos de un año se proclamó campeona de Europa de 20 kilómetros marcha, pero es que el pasado 14 de febrero se convertía también en la vencedora en el Campeonato de España de 35 kilómetros, con récord nacional de 2 horas 44 minutos y 17 segundos. Todo un hito después de que a esta atleta, como a muchos deportistas de élite, el Covid-19 le haya hecho perder casi un año de entrenamientos.

La participación en esta prueba era uno de los requisitos que María tiene que superar si quiere poder representar a España en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, que tendrán lugar el próximo 6 de agosto. Para ello, en este campeonato que se celebró en Sevilla solo tenía que terminar los 30 kilómetros, pero “mis amigos me picaron la noche de antes y ya pensé que si me encontraba bien haría esos 5 kilómetros de más”, ha explicado María en una nueva entrevista de los #DirectosEnRedGD de GranadaDigital, dirigida por el subdirector del periódico Juan Prieto, y que puedes encontrar en el vídeo que acompaña a esta noticia y en nuestro canal de Youtube.

“Era la primera vez que competía en 35 kilómetros y ni siquiera me había preparado para ello”, recuerda la atleta granadina, quien continúa diciendo: “Salí a disfrutar como siempre hago durante una competición, porque si yo disfruto puedo dar lo mejor de mí misma; otra cosa es que el estómago y las piernas, que son nuestros puntos débiles, te lo permita. Ese día me encontraba bien y no supe que había batido un récord de tiempo hasta que no terminé la carrera y hablé con mi entrenador”.

Precisamente para Jacinto Garzón, su entrenador desde que comenzara a competir con tan solo 11 años, también ha tenido unas palabras especiales: “Él es y será siempre una persona muy especial para mí. Es casi como un padre. Jacinto ha conseguido convertirnos en campeones sin tener los mejores medios, usando solamente el maravilloso entorno que tenemos en la provincia de Granada”.

Y es que para María, Granada tiene las mejores condiciones para los entrenamientos de los profesionales del deporte y claro ejemplo es los grandes deportistas que han salido de las fronteras granadinas y, más concretamente, de las comarcas de Guadix y Baza, a la que esta granadina pertenece. “No somos conscientes de cómo funciona nuestro cuerpo porque hoy en día estamos muy acostumbrados a ir en coche o en moto a todos sitios. Yo me crié teniendo que ir andando al colegio y con otra mentalidad. Eso es quizás lo que hace que en la zona tengamos tan buenos deportistas. Aunque también es posible que tengamos una fisionomía especial”, indica entre risas y destaca el desierto de Guadix, Jérez del Marquesado o Sierra Nevada como los emplazamientos donde le gusta entrenar.

Esta granadina de 25 años sigue siendo tan humilde como cuando empezó a competir a pesar de ser toda una campeona. Por eso, cuando le hemos preguntado por la posibilidad de hacer medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio su respuesta ha sido contundente: “Me voy a dejar el alma para traer un rayo de esperanza y la mayor alegría a Granada, una de las provincias más golpeadas por el Covid-19, porque mi tierra se lo merece”. Aunque también es consciente de lo difícil que puede resultar, por lo que se lo toma como algo a largo plazo teniendo en cuenta que “soy muy joven”.

María Pérez ha terminado la entrevista reconociendo que la vida de deportista profesional “es muy dura”, por eso ya tiene pensado qué va a hacer cuando se retire. “La felicidad está en unos pocos detalles y yo solo quiero ser feliz con lo poco que tenga. Quiero pasar 2 ó 3 años sin saber nada de marcha para poder recuperar el tiempo perdido con mi familia”, subraya para a continuación enviar un mensaje para que los granadinos “se cuiden” del Covid-19 para “poder cuidar a nuestros mayores y al resto de personas a los que este virus puede llegar a matar”.