María Pérez sigue haciendo historia al vencer en el 35km del Europeo

María Pérez no se cansa de darle alegrías a los granadinos. La de Orce ha vuelto a sumar una nueva medalla a su ya larga lista de trofeos tras proclamarse campeona de la prueba de 35 kilómetros del Campeonato de Europa de marcha por equipos celebrado en Podebrady, Chequia.

La doble medallista olímpica, oro y plata en los pasado Juegos Olímpicos de París, volvió a demostrar por qué se alzó con tales reconocimientos el pasado verano. La de Orce dominó la prueba para cruzar la línea de meta con un tiempo de 2:38:59, marca con la que consigue ser líder mundialista del año al superar por 36 segundos a la campeona olímpica de Tokyo 2020, la italiana Antonella Palmisano que hizo un tiempo de 2:39:35).

A pesar del buen tiempo de María Pérez, el combinado italiano fue quien acabó colgándose el oro al cuello gracias al tercer puesto de Nicole Colombi y el quinto de Federica Curiazzi que, sumado al segundo puesto de Palmisano, daba la medalla de oro a las italianas.

España se colgó la plata con una sexta posición de Cristina Montesinos (2:46:18, mínima directa para el Mundial de Tokio 2025) y un undécimo lugar de Beatriz Cantero (3:04:04). Raquel González fue descalificada por los jueces con cuatro avisos. El cuadro masculino estuvo liderado por Ángel López que acabó en tercera posición con un nuevo récord de España y que lideró la cosecha de otra plata para el equipo masculino.

Tras la prueba, María Pérez señaló ante los medios que "la escuadra italiana lo ha puesto difícil. Me gustaría mandar un fuerte abrazo y saludo a Laura -García Caro-, la echamos de menos aquí el equipo completo. Ha sido volver otra vez a la competición, no sabía cómo iba a ser después de los Juegos, y aunque lo han puesto difícil estoy orgullosa del equipo y de los rivales también. Lo he pasado bastante mal, he tenido que parar dos veces, ha hecho muchísimo frío. No ha sido una carrera fácil, he sufrido, pero esto es lo que me gusta y por eso sigo aquí".