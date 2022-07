María Pérez, Ignacio Fontes y Alberto Amezcua: tres maletas cargadas de sueños en Oregón

El Mundial de Atletismo 2022 que se celebrará en Eugene (Oregón, Estados Unidos) arrancará el próximo viernes 15 de julio y se extenderá hasta el domingo 24 con el desarrollo progresivo de las pruebas en las distintas modalidades. En ellas se dictaminará quiénes son los nuevos campeones del mundo. Entre la delegación española destacan los nombres de los granadinos María Pérez y Alberto Amezcua, en 20 kilómetros marcha, y el de Ignacio Fontes, que viaja sustituyendo a Adel Mechaal en 1500 metros lisos. Los tres buscarán luchar por las medallas a partir del viernes y los tres han atendido a GranadaDigital para, desde sus respectivas ubicaciones, contar sus expectativas e intenciones en plena semana previa al inicio de la competición.

María Pérez, la corredora de Orce, se ha empeñado en hacer que su tierra cobre importancia en el mapa deportivo a base de no rendirse nunca. Con 26 años, podría estar alcanzando la madurez y plenitud física necesarias para ofrecer la mejor versión de sí misma en los próximos campeonatos. El año pasado ya consiguió un histórico cuarto puesto en las Olimpiadas que no olvida. "Lo de Tokio es una buena buena vara de medir para saber poner en contexto todo lo que venga", asegura la marchadora.

No todos los días es posible charlar con una deportista de alto rendimiento a menos de una semana de una cita del calado de este Mundial. Hacerlo con María Pérez equivale a darse cuenta de cómo la ambición y la competitividad arrolladoras traspasan sus poros. Si se trata de establecer los próximos objetivos, no duda: "Al Mundial no voy a ir a pasearme, voy a ir a ganar desde el principio". Pisando fuerte a cada paso que da en su carrera, tiene claro que el siguiente es ganar una medalla de oro en el Mundial. "Si corro, compito y acabo habiéndolo dado todo, sé que significará estar arriba", reconoce la corredora, que promete vaciarse para conseguir "que mi gente se sienta orgullosa de mí".

En la misma modalidad que la de Orce también compite Alberto Amezcua, quien llega a Eugene para continuar con su particular evolución. Opositor al Cuerpo Nacional de Policía, el atleta granadino viajó a Oregón junto a la propia María Pérez en la primera expedición que partió hacia el estado de la Costa Oeste norteamericana. Cuando salte al asfalto habrá dejado atrás más de tres semanas preparando a conciencia las pruebas, adaptando el cuerpo al horario estadounidense y, sobre todo, a las nuevas condiciones físicas por la altitud.

Alberto Amezcua se ve "bien". Además, cree estar a "un nivel superior respecto a haces meses". "Tengo problemas con la alergia, y eso en primavera me penalizaba mucho. No lograba llegar a dar mi máximo, por lo que no podía competir como se debe. Sin embargo, este año decidimos apostar por un nuevo tratamiento y los resultados fueron muy satisfactorios", explica a este medio. Por esta razón, el marchador accitano no sufrió el mismo valle físico que otros años y ha conseguido mantener su rendimiento al más alto nivel. Incluso, se atreve a aventurar que "mi capacidad física podría ser ahora más alta que la que tenía antes, por lo que es probable que pueda rendir mejor".

Hace ahora ocho años, Amezcua logró un noveno puesto en el Campeonato de Europa celebrado en Zúrich. En el último Mundial, que se celebró en 2017, repitió puesto en Londres. Ahora, cinco años después, y tras cerrar un 2021 dominador en los 10 kilómetros, busca ser uno de los tapados que aprovechen su gran estado de forma para alcanzar el medallero. Él, al menos, ya es consciente de que Guadix le está apoyando desde la distancia, así como su familia. "Es un largo tiempo aquí, a muchísima distancia, pero estamos en contacto diario y especialmente su calor es lo que me motiva a seguir dándolo todo y mejorar", reconoce entre risas.

La polémica con Ignacio Fontes quedará como un gesto de mal gusto por parte de la Federación Española de Atletismo. El joven corredor, que en primera instancia se quedaba sin Mundial, podrá aprovechar la baja de Adel Mechaal en los 1500 metros lisos para representar a España. Después de lo que supuso el golpe anímicamente, no quiere entrar a valorar más el tema. Piensa que "no hay muchas más vueltas que darle" y prefiere gastar sus energías en prepararse bien y dar el máximo de sí mismo. Más allá de demostrar su profesionalidad, quiere darlo todo, especialmente "por mi gente, por mí, porque somos los únicos que sabemos lo mucho que cuesta ser atleta".

A su corta edad, Ignacio Fontes es capaz de marcar las diferencias respecto a los demás con una facilidad pasmosa. Para ello ha sido vital el apoyo diario de su familia, así que los logros y la dedicación de este campeonato serán en honor a "todo lo que llevamos superado desde el principio", comenta.

El atleta llegará al Mundial motivado por querer finalizar en un puesto que suponga recoger medalla. Aunque es consciente de las dificultades que eso entraña. "Un Mundial no es llegar y correr. Hay que ir, prepararse muy bien y superar las rondas previas para al menos tener la oportunidad de luchar por subir al medallero. Sé de la complejidad que supone, pero voy a ir paso a paso hasta llegar al último escalón", expone un corredor que, más allá de la polémica, estará en este campeonato "por méritos propios, así que pienso disfrutarlo y darlo todo hasta el último aliento".

Los tres atletas sienten una gran responsabilidad de cara al Mundial. Todos ellos coinciden en que es un "reto bonito y duro" en el que van a luchar por hacer que "los granadinos se sientan orgullosos de nosotros". "Sabemos que tenemos su apoyo y prometemos que vamos a devolverles la confianza que tienen puesta en nosotros. Nos vemos a la vuelta", ha sido el mensaje conjunto que han querido mandar a la provincia de Granada.