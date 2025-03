La soprano, actriz y artista escénica María 'La Rodríguez' ha dejado una huella profunda en el mundo de la zarzuela y la ópera española. Con una carrera que comenzó desde su infancia, su talento ha cruzado fronteras, llevando la lírica española a escenarios internacionales. Y el Teatro Flamenco de Granada vuelve a contar con su presencia este próximo 9 marzo a las 13:00 de la tarde.

Pregunta(P): Es conocida como soprano, actriz y una gran artista de las artes escénicas pero, ¿cómo se definiría usted misma ante su público?

Respuesta (R): Bueno, empecé trabajando desde muy niña en el teatro, pero principalmente se me conoce por cantar ópera y zarzuela. Sobre todo en la zarzuela soy muy conocida porque grabé muchas zarzuelas, unas 10 o 13, para Televisión Española con el que fue mi compañero al inicio siempre, Carlos Marín, el cantante de Il Divo, que desgraciadamente ha fallecido, y con José Tamayo. Empecé muy jovencita en la Expo de Sevilla, debutando con Placido Domingo en 1992 y giras internacionales. He trabajado en el Teatro de la Zarzuela, el Teatro Real, la Ópera Estudio en Italia, y he debutado en festivales como el Rossini Opera Festival y en importantes teatros internacionales. Mi carrera ha estado muy enfocada en la lírica, el teatro y la zarzuela, y he trabajado con grandes directores de escena. Además, trato de transmitir al público la importancia de la zarzuela como una música de gran calidad, que, si se hace bien, gusta a todos los públicos.

P: Hace unos meses pasó por Granada y el Teatro Flamenco con su espectáculo 'Zarzuela-terapia'. ¿Cómo fue esa experiencia en la ciudad y qué piensa de la receptividad del público granadino hacia la zarzuela?

R: Granada me encanta. Tiene muchísimos talentos, como Leticia Rodríguez, José Manuel Zapata y otros grandes artistas. Tiene muchísimo talento musical. Y el público granadino es muy bueno, aunque tal vez no estén tan acostumbrados a la zarzuela a esa hora, pero yo invito a todos a que vengan a disfrutar de este espectáculo porque se lo pasarán muy bien con música, baile y mucha emoción. Además, la ópera más importante escrita española es 'La vida breve', que se desarrolla en Granada.

P: Su espectáculo se sale de lo típico del género siendo mucho más dicharachero y dinámico. ¿Cree que de esta forma consigue acercar la zarzuela a un público más amplio y conectar mejor?

R: Al final soy actriz y este espectáculo que llevamos al Teatro Flamenco de Granada es uno de café-teatro. Me transformo, recordando un poco a las grandes artistas del café-teatro de principios del XX, como Raquel Meyer, pero también desde el punto actual con chistes y gags cómicos de la actualidad. Soy como un showman, pero llevado a la zarzuela. No es un concierto aburrido en el que una canta zarzuela, no.

P: ¿Cree que la zarzuela sigue viva en la gente si se la acerca de la manera adecuada?

R: Sí, lo que pasa es que hay desconocimiento del género. Pero la zarzuela hay que conocerla. En cuanto la conoces, es seguro que te gusta. Es muy difícil que no guste. Lo que pasa es que lo que hay que quitarse encima es ese pensamiento erróneo de que es casposo, de que es aburrido, de que es hortera... Porque hay gente que ha desvirtuado y hecho mucho daño al género, pero ese no es el género en realidad. La zarzuela, si se hace bien, sí gusta.

P: ¿Cuál ha sido el momento más significativo de su carrera?

R: He tenido muchos momentos importantes, pero uno que me marcó fue conocer a Rafael Friedrich de Burgos, que me ayudó mucho a nivel nacional e internacional. También cantar en lugares como el Teatro Real o en Tel Aviv fue una experiencia única.

P: Como profesional del cante, ¿cómo gestiona usted a la hora de prepararse cada nueva interpretación que tiene por delante?

R: Un cantante se prepara todos los días de su vida. Practico yoga, vocalizo, cuido mi salud y me aseguro de estudiar las partituras a fondo. Además, disfruto mucho de los ensayos, ya que es donde puedo aprender de grandes intérpretes

P: Actúa en una fecha cercana al 8M y ser mujer en el mundo de la zarzuela puede tener sus particularidades. ¿Qué consejo daría a las jóvenes que quieren dedicarse a la música y las artes escénicas?

R: Abrirse camino en el terreno de las artes escénicas no es fácil nunca. Es muy importante siempre creer en uno mismo, y que el que esté enfrente se dé cuenta y le convenzas. Hay que intentar no copiar a nadie y ser uno mismo. Yo me abrí camino en las artes escénicas el día que me presenté ante Miguel Narros, cuando era director de Estudio Dramático Nacional en la Escuela de Arte Dramático, y le dije: "yo quiero ser actriz". Como en cualquier profesión artística hay que estar convencido y demostrarlo.

Además, cuando era joven, estudiaba y trabajaba en lo que fuera por pagarme mis estudios y mi habitación en Madrid, y salí adelante. Me costó siete años de esfuerzo que me dieran la primera oportunidad en el Teatro de la Zarzuela, en el año 97. Nada es imposible si uno se lo cree.

P: Y de cara al futuro. ¿Qué podemos esperar de usted en el futuro?

R: La zarzuela se va abriendo camino y actualizando, y estamos luchando por ello. Hay momentos también de zarzuela que son muy dramáticos y también te pueden llegar. Pero yo creo que la gente joven cuando la conoce, lo conoce de esta manera: actualizada y llevada al día.

P: Y para finalizar, ¿qué significa la zarzuela para usted?

R: La zarzuela es mi vida. Desde pequeña la escuchaba en casa, y ha sido una gran parte de mi carrera y de mis recuerdos. Es algo que siempre he tenido muy cerca y que quiero compartir con el público

También te puede interesar: