María Francés: «La moda ha sido mi refugio después de todo lo que me ha pasado en política»

María Francés llega al Campo del Príncipe y para quien la conozca es indiscutible que es ella, con un vestido de confección propia y sus características gafas de pasta negras. Curiosamente comenta que de camino a la cita se ha cruzado con la fiscal del caso Emucesa, dejando ver que nada en esta vida es casualidad. Hoy hablamos con ella con motivo de la celebración de la séptima edición de la Pasarela Solidaria que celebra esta noche Cruz Roja. Un evento que da a conocer a jóvenes diseñadores con un fin solidario, donde la exconcejala presentará su nueva colección: ‘Live in Bahamas’.

Pregunta (P): ¿Qué fue antes, la política o la moda?

Respuesta (R): Yo creo que la moda, porque lo he visto desde pequeña. Mi madre era modista, y mi padre vendía géneros de tela. En mi casa siempre he visto telas por todas partes, botones y máquinas de coser. He tenido mucho trato con la moda, siempre he vestido la ropa que vendían mis padres y sino eran cosas de los representantes. Pero sí que es verdad que en mi casa también he vivido desde muy cerca la política, no ha habido ninguna figura política en activo, pero he vivido el respeto ideológico. Mi abuelo era comunista y mi padre todo lo contrario, y siempre ha habido mucho respeto.

P: ¿Cómo definirías tu marca ‘María Francés’?

R: María Francés es para aquellas mujeres que quieren sentirse bien, que quieren divertirse con la moda. Esas mujeres independientes que quieren aprender a través del mundo de la moda. Con mi marca quiero ofrecer algo distinto. Al final la moda es arte, es cultura y consiste en transmitir tu personalidad a través de lo que llevas.

P: En una de tus colecciones apelas a ‘Too Much To Say’, ¿qué tiene que decir María Francés?

R: La primera de mis colecciones fue ‘Just Say No’ inspirado en Nancy Reagan, ‘Too Much To Say’ está inspirado en la figura de Diana de Gales, siempre de forma inconsciente son mujeres. Y en ese momento creía que me quedaba mucho por decir, enseñar, ofrecer… Estoy aquí y me lo estoy tomando enserio, que tengo mucho que mostrar y sobre todo que aprender.

P: ¿Cómo visualizas tu futuro en este mundo?

R: Con éxito, estoy convencida. Porque yo tengo una vocación de servicio desde siempre, estoy muy orgullosa de todo lo que he sembrado. Pero el éxito es trabajo, trabajo y más trabajo y yo tengo experiencia en eso, así que al final la suerte te coge trabajando. Si todo va bien, yo me veo dentro de 10 años con mi marca y feliz.

P: Tus proyectos siempre están muy unidos a causas solidarias, ¿qué crees que le falta a la costura para ser inclusiva?

R: En un mundo tan globalizado como en el que nos encontramos, todo ha cambiado mucho. Un aspecto positivo es la democratización de la moda con precios asequibles, pero si que es verdad que noto el déficit de la parte inclusiva de la moda.

Yo he trabajado para varias asociaciones, he colaborado con las pasarelas de Cruz Roja, en una gala contra el Cáncer, el viernes pasado en una pasarela inclusiva en el Zaidín… Yo en mi parte social siempre he intentado tratar igual a todo el mundo y creo que se merecen lo mismo por parte de la moda. Todavía queda mucho camino, pero creo que hay mucha gente que está haciendo un buen trabajo para que esto se haga realidad.

P: ¿Cómo ha acogido Granada tus colecciones?

R: Muy bien, en mi primer desfile la gente me comentaba que se pondría mis diseños y eso es precisamente lo que yo buscaba. El hecho de crear un diseño y que haya alguien que quiera llevarlo para mi es un orgullo. Y creo que va a seguir teniendo buena acogida, porque lo que pretendo es hacer ropa funcional.

P: ¿Le ha afectado en su proyecto la investigación por el caso Emucesa?

R: Ha afectado, pero tuve suerte. Porque mi segunda colección la hice antes de que saliese todo esto, luego ya me bloqueé y no tenía la cabeza para crear. Es fundamental la inspiración en los procesos de creación y tener un peso de acusaciones de algo que no has hecho, ni te has llevado pues te acaba afectando. Ha sido todo muy rocambolesco, me ha cambiado la vida. Pero en el fondo sé que soy inocente de una forma o de otra, no sé cómo acabará todo esto, pero lo quiero aparcar porque te va minando. Por eso la moda se ha convertido en mi refugio, me ha ayudado a evadirme de todo esto.

P: ¿Ha sido complicado compaginar la moda y la política?

R: Pues ha sido duro. Duro porque he tenido que compaginar mis clases por la tarde de lunes a jueves, con procesos internos del partido, congresos, he echado una mano en redes… Pero creo que tenía tan claro que ese era mi camino y mi futuro que lo he llevado bien la verdad. He intentado estar siempre donde tenía que estar.

P: ¿Cuál te ha dado más alegrías de las dos?

R: Es complicado… A mi la política me ha dado momentos muy buenos, yo me siento muy orgullosa de todo lo que he sembrado. Ha sido una etapa muy bonita, aunque también he tenido momentos malos lo que me hizo aprender mucho.

La moda me ha dado solo alegrías, cuando la gente reconoce tu trabajo es gratificante. He pasado de estar dando ruedas de prensa en el salón de comisiones a crear una prenda, buscar inspiración, confeccionar mis propios diseños… Yo espero que la moda me siga dando momentos buenos, el hecho de que a la gente le guste lo que hago es lo que me da fuerza para seguir con ello.

P: ¿Piensa volver o su marcha es definitiva?

R: Ahora mismo no volvería la política. Creo que necesito distanciarme un poco de todo, no por nada, sino por todas las cosas que llevo encima.