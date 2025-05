El Ayuntamiento de Maracena ha adquirido a su patrimonio municipal una emblemática casa señorial del siglo XX, cuya construcción, según los archivos históricos, data de abril de 1948 y que, desde entonces, ha formado parte del paisaje urbano. Ubicada en el barrio de Pradollano, en la Avenida Blas de Otero, este edificio no solo destaca por su belleza y carácter, sino también por su ubicación estratégica, muy bien conectada mediante el Metropolitano y varias líneas de autobuses.

Esta casa se ha convertido en un símbolo de la historia de Maracena, porque “todo el que pasa por la puerta se queda embelesado contemplándola”, dice el alcalde, Carlos Porcel. “Tras un año de negociaciones, hemos conseguido que esta casa pase a ser de todos los maraceneros”, asegura Porcel, quien ha adelantado que “se convertirá en un centro cultural y social manteniendo su arquitectura original con el objetivo de revitalizar el barrio de Pradollano”.

Concretamente, el barrio de Pradollano no cuenta actualmente con ningún edificio de titularidad pública, lo que ha llevado al Ayuntamiento a considerar como una prioridad la preservación de este inmueble dentro del patrimonio municipal. El alcalde ha subrayado la importancia de “aprovechar este espacio estratégico no solo para conservar nuestra historia, sino también para ponerlo al servicio del disfrute y la participación de toda la ciudadanía”. Porcel ha señalado que “una vez más demostramos que Maracena siempre ha sido lo primero para este equipo de gobierno”, y asegura sorprendido que no entiende como “proyectos tan apasionantes como este, el anterior gobierno del PP y Vox lo dejaron también guardado en un cajón”.

Desde el área de Cultura, el concejal Antonio Segovia ha explicado que este nuevo centro cultural, de casi 1.000 metros cuadrados, dinamizará la vida sociocultural de esta parte de Maracena, a la vez que “damos cumplimiento a la responsabilidad de reconvertir edificios históricos en uso público, ya que su actividad cotidiana es clave para garantizar su conservación y puesta en valor.”, ha asegurado.

Por su parte, la concejala de Presidencia, Amabel Adarve, ha destacado que este inmueble “de alto valor histórico y simbólico para la ciudad” no solo embellecerá la Avenida Blas de Otero, sino que también aportará un nuevo lugar de encuentro para los vecinos y vecinas. “Será un espacio donde celebrar la cultura, los eventos y todo lo que refuerza la identidad de Maracena”, ha señalado.

El Ayuntamiento considera que la adquisición de este terreno representa una firme apuesta por la recuperación del patrimonio y el impulso cultural. La casa no solo será un nuevo referente para el municipio, sino también un puente entre el legado del pasado y la vida futura de la ciudad.

‘LA CASONA’

Conocida cariñosamente por los maraceneros como ‘La casa del Patas’, esta emblemática vivienda fue construida en 1948 por encargo de Don Francisco García Fernández, vecino de la localidad y apodado precisamente “el Patas”. El proyecto fue firmado por el arquitecto Alfredo Ramón Laca y supuso una inversión de aproximadamente 100.000 pesetas, una cifra considerable para la época que refleja la importancia y ambición de la obra.

La parcela sobre la que se asienta la casa abarca un total de 935 metros cuadrados, distribuidos entre la majestuosa vivienda principal (261 m²), varios almacenes anexos (126 m²) y un amplio patio de 548 m². El inmueble se desarrolla en varias alturas: un semisótano diáfano con acceso posterior al jardín; una planta baja que alberga el vestíbulo, sala de estar, despacho y tres dormitorios, desde la cual se accede a una elegante escalinata exterior; una primera planta con cocina, comedor, baño y cuatro dormitorios; y finalmente, una torre que conduce a una terraza.

Su arquitectura, que combina cubiertas de teja árabe con zonas de azotea, es un fiel reflejo del estilo propio de mediados del siglo XX. La casa no solo destaca por su estética imponente, sino por haberse convertido, con el paso del tiempo, en un verdadero icono del patrimonio histórico y sentimental de Maracena.