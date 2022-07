Maquillarse en el coche: la infracción que puede suponer hasta 500 euros

Maquillarse mientras se conduce es una de las acciones imprudentes más típicas al volante. Pese a que se realice usualmente con el coche parado, ya sea con el semáforo en rojo, en atascos o incluso en doble fila sigue siendo una acción perseguida por la DGT y supone una multa

Cualquier acción que implique no mantener la atención permanente a la conducción o, incluso, no mantener el campo necesario de visión, supondrá estar cometiendo una infracción. Maquillarse mientras se conduce o estando detenido en una retención o en un semáforo implica no ajustarse a la normativa reguladora, lo que supone una sanción de 100 euros, pero si se generase un evidente peligro para el resto de los usuarios, la misma acción podría ser considerada temeraria y, en ese caso, la multa sería de 500 euros y supondría la pérdida de 6 puntos.

La norma queda a valoración del agente que deberá decidir si la persona en concreto ha puesto en peligro al resto de usuarios con el gesto de maquillarse.

Conducir con chanclas o sin camiseta son multas similares. Si los policías creen que existe conducción temeraria, la multa será de una cuantía importante.