Manuel Villafaina relevará a Norberto del Castillo como presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas

El hasta ahora presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas, Norberto del Castillo, dejará su cargo este lunes 5 de abril después de 40 años, para dedicarse, en exclusividad, a la presidencia de la Federación Española de Empresarios de Playas. En su lugar se quedará Manuel Villafaina.

Según informa la Federación en un comunicado, su trayectoria profesional “ha sido y es impecable”, tras más de medio siglo trabajando en las playas malagueñas al frente de su Chiringuito ‘Los Náufragos” ubicado en Fuengirola. En 1981, Del Castillo dió un importante paso adelante, aceptando ponerse al frente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas, cargo que compaginó durante 25 años, con el de Presidente de la Asociación de Empresarios de Playas de Málaga.

Al frente de ambos colectivos, del Castillo es una de las voces que originaron la petición al Gobierno de la ordenación y regulación de la situación de los chiringuitos y empresas del sector en sus correspondientes enclaves, tarea ardua y compleja, que marca el antes y el después de estos establecimientos, pero que se prorroga en el tiempo durante varias décadas, motivado por una compleja tramitación burocrática y técnica a varias bandas, en las que participan los adjudicatarios de las concesiones, Ayuntamientos, Junta de Andalucía y Gobierno Central.

En sus más recientes declaraciones, Norberto del Castillo lamentaba que no se abriera la movilidad entre las provincias de la Comunidad de cara a la Semana Santa, algo que reconocía no entender, asegurando que el optimismo se había acabado en el sector. Para este veterano y experimentado empresario, la Semana Santa es una importante fuente económica. Además, sirve de “termómetro” del verano. Algo que este año de pandemia no sucederá, porque los chiringuitos viven de los visitantes nacionales o extranjeros que están todo el día en la playa con un consumo de más continuidad, y este año, ni siquiera los andaluces de las provincias de interior, pueden pasar sus vacaciones en los municipios con playas.

La Federación Andaluza de Empresarios de Playa representa a más de 2.000 empresas, entre chiringuitos, hamacas, náuticas y otras actividades. Con unos 50.000 puestos de trabajo en temporada alta, es uno de los sectores turísticos que más personal necesita, y por lo tanto, más puestos de trabajo genera.