Manuel Varo (Izquierda en Positivo): "No hay un programa de izquierdas sólido, si existiese estaríamos todos unidos"

Los trabajadores y autónomos como eje central de las políticas a desarrollar, así se define Izquierda en Positivo, partido que concurre en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. GranadaDigital continúa con su serial de entrevistas a los doce candidatos que optan a la Alcaldía de Granada. En esta ocasión, Manuel Varo, número uno de la lista de Izquierda en Positivo, explica en este reportaje el proyecto de su partido, enfocado a colocar a trabajadores y autónomos como motores políticos de la sociedad.

La formación, que se presenta por primera vez en Granada, busca una aplicación real de las leyes en materia de empleo, movilidad, turismo o sostenibilidad. Crear políticas de empleo que hagan que la población no deba depender del estado y hacer de la ciudad una de las "más importantes con la Vega, el turismo y las empresas punteras" como referencia. Izquierda en Positivo, además, aboga por la creación de un proyecto global, un centro de estudios que una a España y Portugal y que permita "embarcarnos en proyectos más ambiciosos".



Pregunta: Lo primero de todo, un poco a nivel más personal, las elecciones están ya a la vuelta de la esquina, ¿Cómo se encuentra? Nervioso, confiado, expectante…

Respuesta: "No te voy a engañar, siempre hay algo de nervios. Es la primera vez que nos presentamos en Granada, somos un grupo de personas que no nos dedicamos a la política profesionalmente y ese punto de novatos siempre da nervios. También te digo que soy deportista, he competido muchos años y si no empiezo con ese punto de nerviosismo, malo".

P: Para estas elecciones municipales del 28 de mayo, creo que hay un factor muy importante que puede condicionar o no el resultado de las urnas, un tema del que ya se ha hablado, pero que sigue latente, la división de la izquierda. Ustedes se presentan como la alternativa real al voto de izquierdas. ¿Por qué son la opción a elegir para estas elecciones municipales y sobre todo, preguntarle por qué cree que la izquierda no se puede unir?

R: "Lo primero es para provocar. Nosotros nos diferenciamos de los otros partidos de izquierdas porque no nos sometemos a un pensamiento que gira en torno a la agenda globalista. Ahí somos diferentes. El surgimiento de Izquierda en Positivo, rompe con todo aquel delirio que hubo en Cataluña con el secesionismo, vimos a los partidos de izquierdas que apoyaban ese tipo de movimientos y que rompían la unión de la clase trabajadora. Por ahí es por donde nosotros vamos realmente. Cuando dicen que la izquierda va dividida y la derecha siempre unida, creo que es porque hay diferentes posturas en muchos aspectos, eso impide una unión. A parte de los egos, las trabas y las disputas... No hay un programa de izquierdas sólido, si existiese estaríamos todos en el mismo lugar".

P: El proyecto de Izquierda en Positivo pasa por, según sus publicaciones, “situar a trabajadores y autónomos en el centro de las políticas municipales como única forma para la recomposición de la clase trabajadora”. Con esta premisa, ¿Cómo describiría el proyecto de Izquierda en Positivo?

R: "Con lo de la Agenda 2030, la izquierda ha entrado en cuestiones de identidad y se está olvidando la esencia, el origen del movimiento. Si te poner a hablar con trabajadores y autónomos verás que siempre se quejarán de las condiciones laborales, los excesivos pagos de los autónomos. En otros casos, como en la hostelería, donde no se cumplen las leyes establecidas para el sector. Muchos de los problemas se solucionarían, simplemente, cumpliendo las leyes".

P: ¿Qué propuestas aporta su formación en materia de empleo?

R: "Hay que cumplir la ley vigente. Se puede ser muy ambicioso, hacer grandes promesas, pero con nuestro análisis de la situación hemos visto que solo hay que cumplir la ley. No hay que ir a hacer grandes cosas. Después, en Granada hay muchísimo potencial. Está el turismo, pero no es lo único. Fomentar el tratamiento de la información, una Vega que está infravalorada... Todos los partidos quieren hacer de la Vega una especie de museo, pero tenemos la Universidad que también podría potenciar esta zona de Granada".

P: El turismo, otro de los grandes puntos a tratar para Granada. ¿Apuesta Izquierda en Positivo por reforzar esa llamada al turismo y que Granada siga, en parte, viviendo del turismo?

R: "Lo que no estamos dispuestos es a cargarnos el turismo, lo que sí hay que hacer es una regulación. A la larga, el turismo con una mala regulación ha ido expulsando a la población del centro, como pasa en Madrid o Barcelona. Que se cumplan los contratos y se regule el turismo es el camino a seguir. Entendemos que haya personas que quieran vivir de los AirBNB, pero los granadinos también quieren vivir en su ciudad. Aquí es donde el Ayuntamiento debe entrar, cómo gestiona o guía esa regulación del turismo, hablando con empresarios, sindicatos y trabajadores".

P: Y, ¿La Zona de Gran Afluencia Turística?

R: "Esto favorece a las grandes superficies, como estamos hablando de una forma de regular esto, estamos en contra de la Zona de Gran Afluencia Turística . Si queremos tener en consideración a los autónomos, de los que esperamos que sean actores políticos, abogamos por que tanto ellos como los trabajadores se defiendan".

P: En lo que a la movilidad se refiere, ¿Qué plantea Izquierda en Positivo para mejorar o resolver el problema de atascos y de accesibilidad a la capital?

R: "La cuestión de la movilidad depende de las particularidades geográficas de la propia ciudad. Es cuestión de sentarse el Ayuntamiento con los pueblos del Área Metropolitana. Hay que aumentar las frecuencias del metro, del autobús. Hay que hacer que el transporte público te invite a utilizarlo. Una de nuestras propuestas es aumentar el número de autobuses hacia los polígonos industriales e incluso reducir el precio del billete en esas horas puntas para hacer atractivo el transporte público. Queremos estudiar el antiguo trayecto del tranvía, aunque hay zonas que no se pueden utilizar ya. Potenciar trenes de cercanía. Debe ser atractivo al bolsillo".

P: ¿A favor o en contra de las conocidas como 'autovías de la Vega', las oficialmente denominadas Vías de Aglomeración Urbana o VAU y qué proponen para incentivar la Vega de Granada?

R: "Yo soy de Churriana, me crie en el campo, los veranos me los pasaba trabajando allí por no ser buen estudiante. Yo le tengo mucho cariño a la Vega de Granada, por lo que ver ese tipo de cosas, a mí me duele. Si queremos hacer de la Vega un parque, un museo o un gran pulmón, nos estamos equivocando. No hay nadie que tire de la agricultura. Hay que sentarse con los pueblos y ver qué tipo de cultivo competitivo puede servirnos. Universidad, agricultores y ecologistas, sentarlos juntos y ver cómo se puede potenciar, sino, la Vega de Granada estará condenada a la construcción de autovías".

P: Por último, señor Varo, ¿Qué hoja de ruta plantea Adelante Andalucía para reducir los niveles de contaminación en Granada?

R: "Trato de seguir a todos los candidatos y voy a hacer referencia una vez más al debate que los seis candidatos con representación mantuvieron el otro día. Hablaban de la contaminación, pero es que Granada tiene una particularidad que es pocos lugares se da. Está en un valle, rodeado de montañas y se da un fenómeno físico llamado inversión térmica. Granada tiene una especie de tapadera, todo lo que se genera abajo no tiene posibilidad de escapar. Eso es un problema, por mucho que se quiera reducir, todo lo que se produce, se queda. No solo es el tráfico, también son las calderas. Hay que reducir esto. Yo soy partidario de incentivar y desincentivar. Incentivamos a la utilización del transporte público para eliminar el privado y, por otro lado, desincentivar el uso de las calderas. Realizar un estudio muy serio teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra Granada".