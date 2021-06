Manuel Olivares: “No voy a ser cómplice de un Gobierno en minoría y sin sentido”

El lío del ‘2+2’ en el Ayuntamiento de Granada se enreda más y más conforme pasan los días. En las últimas 24 horas se ha acelerado de manera vertiginosa. Con Luis Salvador reunido en Madrid con Inés Arrimadas este viernes y la amenaza del PP de dejar el Gobierno municipal encima de la mesa, el protagonismo lo acapara ahora Manuel Olivares, portavoz de Ciudadanos en el Consistorio y el concejal de la formación naranja que se ha erigido en una postura más crítica respecto al actual alcalde.

Según avanzaba el diario ‘ABC’, Olivares estaría dispuesto a seguir los pasos del PP y abandonar el Gobierno municipal en caso de persistir Luis Salvador en su pretensión de seguir dos años más en la Alcaldía. GranadaDigital se ha puesto en contacto con el actual portavoz de la formación naranja, quien ha evitado concretar este punto aunque sí ha aclarado que “no voy a ser cómplice de un Gobierno en minoría y sin sentido”.

Olivares ha pedido “honradez, responsabilidad y ser más serios porque la imagen que estamos dando es lamentable”. “No estamos aquí por un sillón, sino para trabajar por Granada. La ciudadanía no se merece esto. Las siglas siempre tienen que estar por detrás de eso”, ha añadido el portavoz, quien en la noche del jueves dijo sentir “vergüenza” en unos tuits que han causado revuelo en las redes.

Tras reiterar hasta en dos ocasiones que no participará ni de un Gobierno en minoría ni del bloqueo en el Ayuntamiento, Olivares no ha especificado el plazo que se da para tomar una decisión: “El tiempo lo dirá. Ahora mismo están hablando las dos direcciones. Mientras tanto, hay que seguir trabajando por la ciudad, aunque esta situación hay que solucionarla de manera urgente”.

“Cuando uno da la palabra tiene que cumplirla”

Preguntado sobre quién tiene a su juicio la responsabilidad de desencallar la situación, Manuel Olivares ha sido contundente. “Tú y yo sabemos quién es el responsable. Luis Salvador debería hacerlo”, ha opinado antes de sentenciar que “el camino es claro”. “Si Sebastián Pérez viene con una moción de censura, mejor que estar en la Alcaldía es no dejar el equipo de Gobierno. Él (Luis Salvador) llegó a ese acuerdo. Hay que mirar más por la ciudad y no permitir que salgan estos titulares estos días”, ha abundado.

El reglamento del Ayuntamiento permitiría un Gobierno en minoría con tres concejales, un camino imposible de explorar en la sesión de investidura tras unas elecciones, pues, a nivel municipal, en caso de no haber una mayoría siempre gobierna la lista más votada. Así lo ha confirmado Olivares, quien ha considerado que “se podría hacer con un decreto de Alcaldía”.

“Todos sabemos quién es el responsable de esta situación”

No obstante, no ha querido dibujar ese escenario. “Imagínese. Sería una situación esperpéntica. No quiero ni imaginarlo porque seríamos el hazmerreír de España y noticia a nivel nacional e internacional. Hay que ser serios. La ciudad se merece unos responsables políticos serios”, ha repetido una vez más.

Para el concejal de Ciudadanos “la opción más lógica es aquella que sea mejor para la ciudad, y eso pasa por llegar a un acuerdo; sea el que sea”. Olivares ha recordado en este punto el “aviso” de Sebastián Pérez para soltarle un dardo más a Luis Salvador: “Cuando uno da la palabra tiene que cumplirla, es algo básico”.

El representante público no ha querido pasar por alto que “se están haciendo muchísimas cosas por la ciudad y desde luego es una pena que se pierdan por titulares que hacen a la ciudadanía pensar que todos los políticos somos iguales”. En este punto, Olivares ha querido destacar que en esa labor incluye a políticos de todos los grupos, poniendo como ejemplo a Francisco Puentedura (IU) o José María Corpas (PSOE): “Tenemos diferentes formas de interpretar las cosas, pero lo que buscamos es lo mismo”.

“Yo fui testigo del mandato anterior, el de Paco Cuenca, que sólo tenía fotos y ninguna gestión. En estos dos años, en cambio, hemos hecho muchísimas cosas, por ejemplo en el Albayzín, que ahora cuenta con sensores de contaminación y previsión del aire, puntos wifi gratuitos y cámaras de control de flujos. Hemos modernizado el barrio”, ha reivindicado.