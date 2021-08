Olivares denuncia los “trapicheos” de Cuenca y advierte: “Al menos quedan dos puestos más por colocar”

Manuel Olivares ha vuelto a salir a la palestra para denunciar públicamente los “trapicheos” que, a su juicio, están propiciando la “colocación” de asesores próximos al entorno de Luis Salvador en el entorno del equipo de Gobierno.

En un duro comunicado, el concejal no adscrito ha considerado que este proceso “aún no ha llegado a su fin”. El ex edil de Ciudadanos afea a Cuenca que actúe “sin ningún pudor”. “Si montarle un chiringuito con espacio propio, un despacho único, asesores y partidas económicas propias para convertir a Luis Salvador en el primer vicealcalde granadino no era suficientemente sonrojante, la colocación a dedo de todo el círculo cercano de éste lo será aún menos”, ha criticado Manuel Olivares, quien ha especificado que “aún están pendientes, al menos, dos puestos más”.

“Si alguien pensaba que Paco Cuenca iba a ser alcalde por vocación se equivocaba. Se está viendo que es por absoluta ambición, con la colocación a dedo de todos los asesores que Luis Salvador le

ordene”, destaca la nota dirigida a los medios.

“Estamos viendo cómo en vez de centrarse en los problemas que está atravesando Granada, dar impulso a los proyectos que dejamos encima de la mesa para mejorar nuestra ciudad o poner nuevos encima de la mesa, Paco Cuenca está centrado en pagar la deuda y los trapicheos que tiene con quien le vendió la Alcaldía a un coste que están pagando todos los granadinos”, agrega Olivares, quien ha aprovechado este punto para lanzarle un dardo envenenado al primer edil de la ciudad: “No importa todas las deudas que Paco Cuenca le está pagando a Salvador, al final será juzgado por lo que hizo“.

Olivares ha lamentado estar presenciando “cómo lo peor de la política se ha instalado en Granada con total impunidad ética”. La compra y venta de Granada por puestos, sillones, despachos y nóminas es la mayor factura que los granadinos han visto nunca”, expone en una misiva en la que asegura mostrarse convencido de que será la propia ciudadanía la que “tome buena nota de quienes por pura ambición entraron a trapichear con la ciudad y quienes decidimos no hacerlo”.

Así, Manuel Olivares ha reiterado una vez más que “el trapicheo de los socialistas no ha terminado y que aún quedan nóminas que repartir por parte de Paco Cuenca”. En su rapapolvo, el concejal no adscrito también ha tenido tiempo para atizar al propio Salvador, del que ha asegurado que “antes de irse y ser expulsado ya dejó colocada a una asesora de su grupo”.

Olivares ha finalizado vaticinando que “en poco tiempo veremos cómo ambos se traicionarán porque la ambición no tiene fin”. “No ser partícipe de este trapicheo es, sin duda, la mejor decisión adoptada y el tiempo nos dará la razón”, concluye el comunicado.