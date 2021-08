Manuel Olivares critica que Paco Cuenca “utilice al Sr. Herrera como marketing y no para trabajar”

El concejal de Granada Manuel Olivares, ha criticado que el PSOE “utilice el talento de gente universitaria para ganar votos, pero no para que trabajen por la ciudad“. Olivares ha criticado duramente esta utilización del talento para esconder las debilidades de un partido y un gobierno “que vivirá de las rentas durante estos dos años”.

“Es triste que se use el reconocimiento universitario como el del Sr. Herrera, con el único objetivo de lograr apoyos electoralmente y, llegado el momento de poder ponerlas a trabajar para Granada demostrando esa capacidad, no solo, no se le otorgue una dedicación exclusiva para que se vuelque al 100% en la ciudad, sino que se le aparta y le obligan a que siga dedicado en exclusividad a la universidad y, por contra, le otorgue dedicación exclusiva y tenencia de alcaldía a tránsfugas que han sido expulsados por sus partidos o les monte chiringuitos a cambio de…” afirma el concejal. Estas declaraciones las realiza el concejal Manuel Olivares tras recibir la notificación del régimen de retribuciones, donde el Sr. Herrera se encuentra en régimen de indemnizaciones (cobrará por asistencias a Plenos y comisiones), mientras que tanto Luis Salvador como José A. Huertas se encuentran en dedicación exclusiva y la tercera de las cuatro tenencias de alcaldía se le ha otorgado Paco Cuenca a este último. “Sin duda Paco Cuenca demuestra con hechos que la política para él, es colocar y utilizar a personas para mantenerse en el sillón con absoluta demagogia y falta de principios. Se vende a Luis Salvador y le concede todo lo que este le ha pedido por la ambición común de ser alcalde de cualquier ciudad, porque para ambos, Granada es lo de menos”.

Olivares que durante su etapa de gobierno el frente de las áreas de empleo, emprendimiento, turismo y comercio, se encontraba desarrollando varios proyectos de innovación, en concreto, uno relacionado de oficinas virtuales y asistentes con inteligencia artificial. Áreas donde el Sr. Herrera en la UGR, es reconocido y el concejal Manuel Olivares no dudo en contactar con él para diseñar una oficina transformadora y pionera en Granada. Por entonces el concejal señaló “el talento no tiene ideología, los proyectos para Granada no pueden verse frenados por motivos partidistas… si existe talento en otro partido que pueda servir a Granada, lo pediré y daré luz a esta ayuda. Granada debe estar por delante de todos y estoy convencido que el señor Herrera, puede en esta materia aportar más que yo”.

Manuel Olivares advierte de la delicada situación turística de Granada y la necesidad de acelerar cuanto antes la transformación iniciada para convertir la ciudad en destino turístico inteligente, “no para salir en los medios y colgarse una medalla por el título, sino porque ello significaría que Granada ha logrado unas oficinas virtuales, asistentes y medidores, que permiten adaptar en tiempo real al turista o visitante su estancia en Granada acorde con las necesidades de este, entre otras muchas facetas”.

“Durante estos meses hemos pasado, de no existir nada en referencia a turismo inteligente, a formar parte de la red de destinos turísticos inteligentes, tener instalados ocho mini estaciones meteorológicas que previenen el tiempo y la contaminación siendo pioneros en España, así como, sensores de control de flujos y movimiento en el Albaicín como zonas más turísticas. Tener desarrollados las oficinas y asistentes con inteligencia artificial y, todo gracias al enorme esfuerzo técnico y del resto de compañeros corporativos. Llega el momento de no tirar por la borda el enorme paso dado y donde solo hace falta darle al botón de encendido para que funcione” finaliza Manuel Olivares.