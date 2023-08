Manuel Martín presenta su libro ‘Que el corazón no se pase de moda’ en Nigüelas

Manuel Martín, el Defensor del Ciudadano de Granada, presenta este martes en Nigüelas, su municipio natal, su libro ‘Que el corazón no se pase de moda’, que ya tiene una segunda edición. Este es el octavo libro de Manuel Martín y en él resalta la importancia del amor en todo lo que se hace en la vida. La presentación será en el patio del Ayuntamiento de Nigüelas, a las 21:00 horas, dentro de las actividades del Fórum internacional de Alto Perfeccionamiento Musical del Sur de Europa que se celebra en el municipio.

'Que el corazón no se pase de moda' es “una recopilación de relatos que tienen como hilo conductor que nada de lo humano nos sea ajeno”, explica Manuel Martín a GranadaDigital. El título viene de la canción de Joaquín Sabina ‘Noches de boda' en cuyo estribillo dice 'Que el corazón no se pase de moda'. Con este libro, Manuel Martín quiere transmitir “que el amor es también un concepto cívico, social, no es un concepto solo romántico, y que hace falta poner mucho amor en todo lo de la vida, porque la política sin amor no sirve para nada, la economía sin amor no sirve para nada y nada sin amor sirve”. “Lo importante es el amor”, remarca Manuel Martín.

En ‘Que el corazón no se pase de moda’, su autor intenta reflexionar sobre temas que le llegan a él como Defensor de la Ciudadanía. “Son temas cotidianos, del día a día. La revolución del amor, hacer del amor la bandera, es decir, el amor entendido como hacer el bien, humanizar todo lo que nos toca vivir”, ha señalado.

Este libro, que ya presentó en la Feria del Libro de Granada y en la de Madrid, será presentado este martes en Nigüelas, algo que para Manuel Martín es “muy importante” ya que además estará acompañado por Nicolás Palma, que fue su maestro en la escuela de Nigüelas y que le marcó “mucho”, ya que cultivó en él “la idea de seguir estudiando y empezar a escribir”. También estará acompañado en la presentación por Mario Picazo, un sacerdote de Nigüelas que estuvo en La Paz y que ha luchado mucho con Manuel en el tema de los cortes de luz en la Zona Norte y “está muy metido en otras causas sociales”.

Como ya ha sucedido con sus otros libros, los beneficios de ‘Que el corazón no se pase de moda’ irán destinados a proyectos sociales. “Este, en concreto, va para un proyecto dedicado a mujeres que han sido víctimas de la trata y quieren salir de la prostitución. Va para ayudarles”, apunta Manuel Martín.