Manuel Jiménez y Eva Sayago dominan el temible kilómetro vertical de Sierra Nevada

Manuel Jiménez y Eva Sayago, ambos del Club Alpino Benalmádena (Málaga), se han impuesto este domingo en el Kilómetro Vertical de Sierra Nevada, y se han proclamado campeones de Andalucía de la modalidad, en una prueba valedera también para la Copa de España y el circuito de carreras verticales de la Federación Internacional de Skyrunning (ISF, por sus siglas en inglés).

La prueba de 4,8 kilómetros de distancia y 1.000 metros de desnivel positivo, entre Pradollano y la estación superior del telesilla Stadium, se desarrolló con sol, buena temperatura y sin apenas viento, lo que ha favorecido que el Kilómetro Vertical de 2021 haya sido uno de los más rápidos de los desarrollados en Sierra Nevada.

Según concreta en una nota de prensa Cetursa, la empresa pública de la Junta de Andacía que gestiona la estación de esquí, de los 270 corredores que tomaron la salida en las cuatro categorías (absoluto, junior, juveniles y cadetes), 240 alcanzaron la meta, situada a 3.100 metros de altitud.

Manuel Jiménez, que sin ser especialista en carreras vertical ya fue segundo en el Kilómetro Vertical de Sierra Nevada en 2016, reconoció en la meta haberse quedado sorprendido con su rendimiento y con una victoria que se decidió por tres segundos. “Es mi primer podio en una carrera vertical”, pero con el resultado “puede que me plantee insistir en esta disciplina. Sabía que se me daba bien, pero no tanto como para ganar”, ha dicho.

“Hay sido muy dura por la altitud, pero me he encontrado bien desde primera hora. Me he puesto en cabeza primeros 10 minutos de carrera, he dado dos ‘tirones’ y en el segundo me ha salido bien y me he quedado solo. Primer podio en km vertical. Sabina que se me daba bien, pero no tanto”, ha señalado.

Por su parte, su compañera de equipo en el CA Benalmádena, Eva Sayago, vivió un final aún más ajustado que la categoría masculina. Cuatro corredoras hicieron prácticamente juntas todo el recorrido hasta que en los últimos metros y al sprint se impuso Sayago.

“Me he encontrado muy bien desde el primer minuto, dosificando, porque es una carrera que conozco y que me encanta por su altitud. He ahorrado algo de fuerza para esprintar al final, pero la verdad es que podía haber ganado cualquiera de las cuatro que hemos ido juntas toda la carrera”, ha explicado.

El Kilómetro Vertical de Sierra Nevada es el segundo evento deportivo del verano en la estación de esquí y montaña, que abrirá sus instalaciones estivales el sábado 10 de julio.