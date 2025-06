Manuel García, párroco de Santa Ana: "El principal problema ahora es el peligro de colapso de la casa"

El incendio ocurrido en la mañana de este lunes que ha afectado a la Iglesia de Santa Ana ha dejado a más de uno con el corazón cogido durante los tensos minutos en los que los bomberos, junto efectivos de distintos cuerpos de seguridad, han trabajado por poder extinguir el foco inicial del fuego. Uno de ellos ha sido Don Manuel García Gálvez, párroco de la Iglesia de Santa Ana, que ha sido uno de los que, al igual que otros muchos, el incendio le ha pillado desprevenido.

Como bien ha reconocido en declaraciones para GranadaDigital, la situación "podría haber sido una catástrofe" aunque, "gracias a Dios no hemos tenido que lamentar ninguna desgracia humana". "La casa y la parroquia no está afectada como tal. Ha estado a punto. Se ha quemado una ventana de la iglesia. Los bomberos han dicho que ha sido un milagro", refiriéndose a la suerte de que el fuego no haya proseguido hacia el interior de la iglesia y el domicilio afectado por el fuego.

No obstante, si se muestra preocupado por el cierto riesgo que hay en torno a la vivienda: "La casa tiene peligro de que colapse y que pueda caer sobre el muro de la iglesia. Los bomberos están preocupados por ese tema. El peligro de colapso de la casa que ha ardido es el principal problema ahora".

Ante tal riesgo han decidido mover las imágenes de la Virgen de la Esperanza y Soledad "de ese muro afectado" por mera precaución, tal y como han reconocido ambas Hermandades, moviendo ambas figuras hacia otra nave de dicha ubicación. "La iglesia en principio se ha salvado y los daños que hay son menores. La calle sigue cortada y ya se verá posteriormente con los técnicos los daños que puede haber tenido la fachada lateral y parte del techo", ha añadido.