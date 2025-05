Manuel Carrasco cuelga el cartel de ‘sold out’ por partida doble y encabeza la agenda cultural

A partir de este jueves, Granada se transforma en un hervidero de propuestas culturales que prometen llenar de emociones y entretenimiento cada rincón de la ciudad y su provincia. Con el buen tiempo como aliado, mayo se consolida como uno de los meses más intensos para los amantes de la cultura, gracias a una programación que abarca desde música en vivo hasta teatro y exposiciones. La primavera da pie a que la gente salga más a la calle y deriva en que la agenda de actividades aumente. Una gran noticia para Granada y su gente.

Manuel Carrasco es el protagonista indiscutible con dos conciertos consecutivos, el 23 y 24 de mayo a las 21:00 horas en la Plaza de Toros, donde ya ha colgado el cartel de 'sold out'. Ese mismo jueves, Paul Thin pondrá ritmo a la noche en la Industrial Copera, mientras que el viernes La Bien Querida ofrecerá su característico pop emocional en el Auditorio Manuel de Falla. El sábado, Cano tomará el relevo en la Plaza de Toros, teniendo una semana en la que Granada vibra al compás de la música en directo.

Manuel Carrasco | 23 y 24 de mayo; 21:00 horas; Plaza de Toros

Manuel Carrasco, uno de los artistas más queridos del pop español, regresa a Granada con dos conciertos consecutivos los días 23 y 24 de mayo de 2025 en la emblemática Plaza de Toros, ambos a las 21:00 horas y con un 'sold out' que dejará una estampa abarrotada. Estas actuaciones forman parte de su ambicioso 'Tour Salvaje', una gira que recorre España con una puesta en escena impactante y una conexión única con su público.

El artista onubense presentará en directo su último trabajo 'Pueblo Salvaje', un álbum que refleja una faceta más íntima y empoderada, con temas como 'Mi dignidad' y 'El grito del niño'. Además, no faltarán sus grandes éxitos como 'Qué Bonito Es Querer' y 'Uno x Uno', que han marcado su trayectoria y emocionado a miles de seguidores.

Paul Thin | 23 de mayo; 21:00 horas; Industrial Copera

Con tan solo 22 años, Paul Thin se ha consolidado como una de las voces más prometedoras del panorama musical español. Su estilo fusiona pop alternativo, electrónica y una estética retrofuturista que se refleja en su álbum conceptual 'Reboot', una obra que explora temas como la identidad y la transformación personal. El concierto promete ser una experiencia inmersiva, con una narrativa visual y sonora que refleja su evolución artística desde sus inicios en plataformas digitales hasta su consagración tras su participación en Operación Triunfo 2023.

La Bien Querida | 24 de mayo; 21:00 horas; Auditorio Manuel de Falla

La Bien Querida, el proyecto musical de Ana Fernández-Villaverde, llega a Granada este viernes 24 de mayo con un concierto muy esperado en el Auditorio Manuel de Falla a las 21:00 horas. Con una sólida trayectoria que comenzó en 2009 con su aclamado debut Romancero, la artista ha sabido consolidarse como una de las voces más personales del panorama indie-pop nacional. Reconocida por su estilo íntimo y por una lírica que explora con honestidad temas como el amor, el desengaño o la nostalgia, La Bien Querida ha colaborado con figuras de la talla de Vitalic, Los Planetas o Diego Ibáñez de Carolina Durante.

Cano | 25 de mayo; 21:00 horas; Plaza de Toros

Este sábado 25 de mayo, la Plaza de Toros de Granada acogerá a Cano, una de las voces más destacadas de la nueva escena urbana española, en el marco de su ambicioso 'Triana Tour 2025'. Con tan solo 24 años, David Cano Calleja ha logrado consolidarse como un referente del género, fusionando estilos como el reguetón, el trap y el drill con letras que reflejan su experiencia personal y su entorno social. Originario de Rivas-Vaciamadrid, Cano ha sabido conectar con una generación que encuentra en sus canciones una representación honesta de la vida en los barrios. Su álbum más reciente, DPQDP (Dinero Pa' Quitarme De Problemas), lanzado en octubre de 2023, ha sido bien recibido por la crítica y el público, consolidando su posición en la industria musical

Agenda musical en Granada

Jueves 22 de mayo

19:30 horas - Concierto de violín, trombón y piano. Curia Metropolitana

21: 00 horas - Ultralágrima. Planta Baja (15,75 euros)

21:30 horas - Adrià Salas- JJ Taberna (15 euros)

21:30 horas - Illo Brown. Lemon Rock (8/10 euros)

22:00 horas - Jam Session Jazz. Ool Ya Koo (5 euros)

22:00 horas - Vlack Star. Rocknrolla

22:00 horas - Mateo Ortega and The Sugar Daddies. Liberia Café Pub (8 euros con consumición)

Viernes 23 de mayo

18:00 horas - Bravas Fest. Go with the Wind Centro Cultural (10/12 euros)

20:30 horas - El Oso y sus Sabandijas. Centro Cívico Ronda

21:00 horas - Paul Thin. Industrial Copera (25 euros)

21:00 horas - Manuel Carrasco. Plaza de Toros (Entradas Agotadas)

21:00 horas - Grande Amore. Planta Baja (16,50 euros)

21:00 horas - Black Horsemen: Tributo a Metallica + Neverminders. Tributo a Nirvana + Bombtruck. Tributo a Rage Agains the Machine. Sala Víbora (15/18 euros)

21:00 horas - Mäbu. JJ Taberna. (12 euros)

21:00 horas . Diamong. Tributo a Pantera + Iron Dicks. Tributo a Iron Maiden + The Malcoms. Tributo a AC/DC. Sala Riff (10 euros)

21:00 horas - Saurom. Sala El Tren (25/30 euros)

21:30 horas - Ángela Hoodoo. Lemon Rock (10 euros)

21:30 horas - Dave and his Darro River Rockies. El Acorde

22:00 horas - Hot Jazz Jam Session. Ool Ya Koo (5 euros)

22:00 horas - Del Norte al Sur. Rocknrolla (3 euros)

22:30 horas - Paco Chica. Carlota Braun

Sábado 24 de mayo

19:00 horas - Festival Indie al descubierto: Apartamentos Acapulco + Las Dianas + Verona + Amigas! + Ya Veremos. Casa de la Cultural, Cúllar Vega.

20:00 horas - Armenian: Tributo a System of a Down + Zenith. Tributo a Ghost + Like a Stone. Tributo a Audioslave, R.A.T.M y Soundgarden. Sala El Trne (16,50/20 euros)

21:00 horas - DePol. Teatro CajaGranada (22 euros)

21:00 horas - Manuel Carrasco. Plaza de Toros (Entradas Agotadas)

21:00 horas- La Bien Querida. Auditorio Manuel de Falla (30,30 euros)

21:00 horas - Patrimonio Flamenco. Teatro La Chumbera (13 euros)

21:00 horas - Vic Mirallas. JJ Taberna (17,60 euros)

21:00 horas - La Juan Román Cumbia. Planta Baja (12 euros)

21:30 horas - Homenaje a José Antonio Osoman: José Insaciable + The Gold Diggers. El Acorde (10 euros con consumición)

21:30 horas - Imala + Marga Sur. Sala Víbora (8/10 euros)

22:00 horas - Víctor Carrascosa and Elliot Knuets Quarttet. Ool Ya Koo (12 euros)

22:00 horas - Break the Senses + Soundbay. Rocknrolla (8/10 euros)

22:00 horas - The Fixed Trío + Frederick Montana + The Vintages. Sala Riff, Armilla (10 euros)

22:30 horas - La Extraña Pareja. Carlota Braun

Domingo 25 de mayo

12:00 horas - Hamid Ajbar Flamenco. Peña La Platería (10 euros)

13:00 horas - Needful Things + Ashes Dyed Red + Kawaii Kult Kommando. Planta Baja (10 euros)

18:00 horas - Alberto Fer. Lemon Rock

19:30 horas - Darren Anderson and The Fat Cats + Ganzer. Planta Baja (10/13 euros)

19:30 horas - Concierto Coral. Teatro Municipal del Zaidín Isidro Olgoso

20:30 horas - Marta Sánchez and Lara Bello. Ool Ya Koo (12 euros)

21:00 horas - Cano. Plaza de Toros (32,50 euros)

Martes 27 de mayo

21:30 horas- The Leftcovers. Lemon Rock

Miércoles 28 de mayo

21:00 horas - Cremita Jam. JJ Taberna (8 euros)

21:30 horas - Ramblin'J. Gates and J.Justicia. Lemon Rock

Eventos y espectáculos en Granada

Jueves 22 de mayo

21:00 horas - Noche de Monólogos (5 euros)

Viernes 23 de mayo

19:00 horas - Querida Agatha Christie. Teatro Municipal Isabel La Católica (12/26 euros)

20:00 horas - Tablao Flamenco a tu aire. La Tertulia

20:00 horas - Coro Cámara Granada y Coro Univ. Pablo Olavide. Auditorio Manuel de Falla (10 euros)

21:00 horas - Querida Agatha Christie. Teatro Municipal Isabel La Católica (12/26 euros)

21:00 horas - Saturday Night Disco. Palacio de Congresos (40/46 euros)

Sábado 24 de mayo

12:30 horas. Soler Sobre Silencio: Miguel Soler y Rafael Soler. Librería Sostiene Pereira

18:00 horas - Espectáculo Flamenco. JJ Taberna (8 euros)

19:00 horas - Las amargas lágrimas de Petra von Kant. Teatro Municipal Isabel La Católica (16/30 euros)

19:00 horas - We Will Rock You - El Musical. Espacio Escénico Ciudad de Maracena (10 euros)

19:00 horas. Concierto Benéfico ACOES. Auditorio Caja Rural

20:00 horas - Morrocotudos. La Estupenda

21:00 horas - Impröv. Teatro del Zaidín

21:00 horas - Estefanía López. Auditorio Municipal La Chumbera (13 euros)

21:30 horas - Noche de Monólogos. La Estupenda

22:30 horas - Flamenco a tu aire. Eshavira Club.

Domingo 25 de mayo

12:00 horas - Una hora de cámara: Música=Ahora. Auditorio Manuel de Falla (10 euros)

12:00 horas - Documental. Misericordia: 100 años de silencio. Auditorio Caja Rural

19:00 horas - Las amargas lágrimas de Petra von Kant. Teatro Municipal Isabel La Católica (16/30 euros)

19:00 horas - We Will Rock You - El Musical. Espacio Escénico Ciudad de Maracena (10 euros)

20:00 horas - DJ Symphonic and Royal Film Concert Orchesta. Palacio de Congresos