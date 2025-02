Manolo Lama ya habla como un granadinista más, en primera persona cuando se refiere al conjunto rojiblanco. "¡Hombre! ¡Evidentemente!", asiente. "No nací en Andalucía, pero me siento muy andaluz. Mis padres nacieron en un pueblo de Córdoba y siempre he tenido simpatía por cualquier equipo de la tierra", afirma, no sin admitir que, precisamente por ello, tiende al blanquiverde cordobesista. "Y, por supuesto, ahora que mi hijo lleva la camiseta del Granada, cómo no voy a mirar lo que hace, claro que sí", resuelve. En la distancia, disecciona la actualidad nazarí, aunque con una percepción distinta de la que comparte alguna parte de la hinchada. "Viéndolo a 400 kilómetros, que es donde vivo, creo que el vale mucho más de lo que a veces piensan sus propios seguidores. Es un club de Primera División, con una fuerza, una presencia y un prestigio tremendos", sostiene.

"Yo, que os leo mucho a todos, ha habido un momento en el que vi que había dudas de ese vestuario. Sinceramente, creo que está muy unido. Ha soportado cosas complicadas y las ha ganado siempre", analiza, completamente convencido de que el Granada "es un club señor", tras haber "viajado con él en algunos partidos". "No es el momento de buscar ahora separaciones", concluye, tras lo que ensalza la resiliencia de la plantilla rojiblanca. "Ha superado lo de Myrto (Uzuni), la destitución de Guille Abascal, el adiós ahora de Matteo (Tognozzi)… y lo supera. Fran (Escribá) es un tío que tiene el don de no levantar nunca la voz. El hecho de no hacerlo le da mucha tranquilidad, mucha fuerza y consistencia. Deberíamos, y yo me meto, valorar más ese vestuario, ese club y apoyar más a ese equipo cuando no saca buenos resultados", asevera.

Apoya su argumento en una estadística que invita al optimismo, pero que, sin embargo, no ha disipado cierta frustración en el granadinismo. "El otro día, se empató con el Mirandés, que está haciendo una temporada espectacular. Se me ocurrió ver un dato que me sorprendió. De los ocho primeros, solamente ha sacado más puntos en estas tres jornadas el Huesca, que ha sacado nueve. Ninguno otro ha logrado más que el Granada, que ha hecho siete de nueve", puntualiza. "Es cierto que el otro día la gente pudo tener bajón porque no se ganó, pero el equipo está metido en la pomada. En Segunda, son clave las diez últimas jornadas. Si estás cerca del playoff, puede pasar cualquier cosa. Luego entran la presión, los nervios… Las temporadas son largas, el fondo de armario… Con la afición que tiene, que cuando Los Cármenes se llena, empieza a rugir y a cantar es increíble, se va a poder conseguir el objetivo", confía.