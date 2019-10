Manolo García expone sus pinturas, dibujos y esculturas en la Casa García de Viedma de Armilla

La casa García de Viedma de Armilla acoge una exposición de pinturas, dibujos y esculturas de Manolo García. El cantante siempre ha creado obras pictóricas, aunque es una faceta que muchos desconocen. En la exposición ‘Poetas desafectos, excéntricos remeros’ se muestran 24 pinturas, tanto óleos como acrílicos, 35 dibujos en papel y varias esculturas de madera y de hierro creadas por Manolo García.

El cantante ha asegurado en la presentación de la exposición ante la prensa que pinta “muchísimo” porque para él es “una necesidad intrínseca vital muy poderosa”. “El mundo exterior a veces muerde. Pones la televisión y todo son problemas y tienes que encontrar cada día tu espacio de calma; el espacio exterior tiende a enervarte. Hacer escultura y pintar para mí es un momento de descanso, de templar un poco los nervios. Es un momento para sacar, expresar y realimentar la música”, ha asegurado. Para Manolo García, “la idea es realimentar el arte con arte”.

Manolo García ha realizado los dibujos en papel que se exponen en esta exposición en hoteles de diferentes ciudades en los que se ha hospedado con motivo de sus conciertos. Las pinturas, en las que predominan los colores, elementos de la naturaleza y seres deshumanizados que sufren ante el paisaje, las ha realizado siempre con música de fondo, como él mismo ha comentado. También ha asegurado que hay muchas canciones que le inspiran para pintar, porque le gustan diferentes géneros musicales, aunque está más con lo de los 70. “Si se para un vinilo mientras pinto, me falta algo. No hay una sola canción que me impulse, que me dé alas a la hora de pintar, pueden sonar diversas canciones en la habitación en la que trabajo, pero tiene que sonar música, si no, me falta algo”, ha apuntado.

Sobre su estilo, Manolo García ha asegurado que hay un punto surrealista en él y que tiene gusto por el color. “No hay una paleta simple, es bastante luminosa porque soy una persona alegre y que le busca el humor bien entendido a todo y la ironía. La pintura nace fruto de una necesidad vital. Invento mundos. Tengo tendencias pictóricas de impresionismo, que me encanta. También de surrealismo, dadaísmo… Hago lo que puedo, intento buscar un camino propio, pero tenemos mil influencias todos”, ha explicado.

El cantante barcelonés ha apuntado que tiene muchas obras pictóricas y que se alegra el día cuando las realiza. “Si esa pequeña alegría que consigo cada día, puedo pasarla a otras personas con estos cuadros o los tengo entretenidos cuestionándose, habrá tenido sentido”, ha asegurado.

Respecto a sus esculturas, que por primera vez muestra en una exposición, Manolo García ha comentado que representan “la salida de un mundo con elementos básicos para vivir como madera, tierra, agua, arcilla…”. El barcelonés ha asegurado que sus esculturas son “un alegato contra la modernidad” porque a él no le gusta ser tan moderno.

En las obras artísticas de Manolo García la naturaleza es la principal protagonista pues para él “la naturaleza es la madre” y entiende que “estamos viviendo de espaldas a ella”. “He tenido inquietud por la naturaleza siempre y para mí es lo más importante para el ser humano”, ha añadido.

La exposición ‘Poetas desafectos, excéntricos remeros’ estará abierta al público en la Casa García de Viedma de Armilla desde este 30 de octubre hasta el 30 de noviembre. El horario de visita es de martes a viernes, de 17:00 a 21:00 horas; los sábados de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas; y los domingos de 11:00 a 14:00 horas.

Para la alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, “es un orgullo para el municipio acoger esta exposición de Manolo García, que por primera vez se muestra en Andalucía”. “Es parte de la última producción del artista, del que conocemos mucho su faceta musical, pero esta es más desconocida, que además es anterior a la musical. En Armilla hay mucha afición por este cantante y es un orgullo y una suerte el contar con esta exposición”, ha asegurado a GranadaDigital la regidora.