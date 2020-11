Una manifestación con vehículos recorrerá Granada este domingo para decir “No a la Ley Celáa”

Las calles de Granada se llenarán este domingo 22 de noviembre por la mañana de cientos de vehículos para protestar por la nueva Ley de Educación, la LOMLOE, también conocida como Ley Celáa. La manifestación está convocada por la plataforma Más Plurales, que aglutina a diversas organizaciones y patronales educativas en su oposición a la LOMLOE, y que se opone a que continúe “el acoso y derribo” a la enseñanza concertada, al considerarla “subsidiaria de la pública”.

La manifestación comenzará a las 11:00 horas y partirá del recinto ferial, pasará por la Avenida de la Constitución, Recogidas y Neptuno para acabar en la rotonda de Aviación, al final del Camino de Ronda. Solo podrán participar como máximo 400 vehículos -lo que equivale a diez coches por centro educativo- debido a las restricciones impuestas para evitar contagios masivos por Covid-19. Además, el cierre perimetral provocará que no puedan acudir vehículos de otros municipios.

La Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) en Granada anima a asociaciones, familias, padres, abuelos y ciudadanos en general a participar en esta manifestación “a pesar de las limitaciones” por la pandemia. “A pesar de haber querido secuestrar tu libertad de decidir y la mía, vamos a ganar, vamos a decir ‘No a la Ley Celáa, no a la LOMLOE”. Concapa quiere “decirle a este Gobierno de Sánchez e Iglesias que hace 40 años nos dimos una Constitución” y se ha “trabajado muy duro durante varias generaciones para enseñarnos a respetarla y a convivir pacíficamente en ella”.

“Los padres, los que defendemos una enseñanza pública de calidad, también defendemos una enseñanza concertada que en pie de igualdad responda a lo que aspiramos como sociedad plural y democrática. Vamos a defender la Constitución y, con ella, nuestra libertad para decidir la futura educación de nuestros hijos. Este Gobierno dio un paso más en su plan. Por escaso margen de votos comenzaron la tramitación de su injusta e inconstitucional ley en el Congreso. Pero aún no es Ley. Aún no han podido terminar. Solo es una fase. Falta que la apruebe el Senado y si hay alguna modificación, otra vez al Congreso. Además, el Parlamento Europeo les ha dado un tirón de orejas por querer imponer una ley educativa sin consenso. Hay un recurso de amparo en los Tribunales Europeos defendiendo nuestros derechos. Y aunque la lograran aprobar, que aún no lo han hecho, nuestro Tribunal Constitucional nos ampararía con total seguridad. Y lo más importante: hay una sociedad que no le va a permitir que cometan esa barbarie. Y en esa sociedad, estás tú y estoy yo, tu familia y la mía, tu futuro y el mío”, indican desde Concapa.

La confederación espera que los granadinos se sumen con sus vehículos a esta manifestación que finalizará sobre las 13:00 horas en la rotonda de Aviación con la lectura de un manifiesto en defensa de la libertad para decidir la educación de los hijos a cargo del Juez Emilio Calatayud.

Esta manifestación se producirá también en otras ciudades de España y se une a las anteriores protestas que se han desarrollado en colegios concertados en Granada, que consideran que la LOMLOE “pretende acabar con este modelo educativo y devalúa la asignatura de Religión”.