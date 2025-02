Manifestación del personal del Ayuntamiento de Granada por las condiciones de trabajo

La Junta de Personal del Ayuntamiento de Granada ha convocado en la mañana de este viernes a la plantilla de Servicios Generales a una concentración que ha contado con una amplia asistencia de trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento. Una de las principales reivindicaciones sigue siendo la falta de personal que padece el Consistorio.

Esta situación, agravada a lo largo de los años por el Plan de Ajuste, además de afectar al Servicio Público, también afecta a las personas que trabajan en el Ayuntamiento, que asumen cada día más funciones pese a las continuas complicaciones para prestar más Servicios Públicos. Entre 2020 y 2024 se han perdido más de 90 plazas derivadas de jubilaciones que no se han cubierto. En los próximos 5 años se prevé la jubilación de más de 300 personas (cerca de 200 son de Servicios Generales). Para evitar seguir perdiendo personal, se deberían crear al menos 60 plazas por año, cifra muy alejada de la previsión incluida en el presupuesto para el año 2025 (18 plazas). Con esta mínima oferta de empleo, la plantilla municipal seguirá reduciéndose aún más. No podemos olvidar que la edad media de la plantilla supera los 50 años.

En ese sentido, la Junta de Personal del Ayuntamiento de Granada exige el refuerzo de la plantilla, dotando al presupuesto de las partidas económicas suficientes para crear las plazas necesarias que garanticen la prestación y la calidad de los servicios públicos. También se pone de manifiesto por la Junta de Personal la necesidad de más promociones internas, un derecho recogido en la ley para el personal funcionario de carrera y/o fijo que debe materializarse, debiendo adoptarse medidas de inmediato, como la inclusión en todas las ofertas públicas de empleo de un mínimo del 25% de plazas para la promoción interna o la elaboración de un nuevo plan de recursos humanos, que venga a dar correspondencia a las funciones reales que desempeña el personal en consonancia con las titulaciones académicas de la plantilla. En definitiva, un derecho que les ha sido vetado a lo largo de los años, según afirman en un comunicado, en el que siguen explicando que “sin embargo, la plantilla no hemos dejado de cumplir con nuestro deber de formarnos para prestar un mejor servicio público”.

Por otro lado, la Junta de Personal ha expresado su desacuerdo con la nueva regulación de las Bolsas de Trabajo, hoy suspendida en sede judicial tras demanda de SITAG (Sindicato Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de Granada), basada en un sistema de “lista única” en el que se elimina el concepto de mejora de empleo, donde se da un papel principal al azar frente al mérito y la capacidad. Este sistema, además, no valoraba el esfuerzo del personal interino, pues no se puede acabar con situaciones de temporalidad abusiva a costa de las expectativas legítimas de las personas candidatas, aparte de ser excluyente con el personal funcionario de carrera del Ayuntamiento de Granada. Tras la reciente suspensión del Reglamento por parte del juzgado, reclaman al Consistorio que en lo sucesivo busque alcanzar acuerdos con la parte sindical para no tener que llegar a estas situaciones.

Reclaman además que se reanuden las negociaciones del Convenio Colectivo, paradas desde mediados del año pasado, y que comiencen de manera inmediata los trabajos que deben concluir en la elaboración de una nueva RPT que refleje la realidad de los puestos de trabajo. Alegan que la actual está totalmente desfasada y alejada de la realidad de las funciones reales que desempeña la plantilla en sus distintos puestos de trabajo.

Exigen también el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con los legítimos representantes de los trabajadores. Todos los temas que afectan a la plantilla se han tratado y debatido con el concejal de Recursos Humanos, siempre dialogante y a su disposición (aunque no resolutivo como cabría esperar), destacan en el comunicado. Sin embargo, tras cerrarse dichos acuerdos, en determinadas ocasiones afirman que han encontrado obstáculos para su cumplimiento provenientes de otras áreas.