Una manifestación estudiantil clama en Granada contra la nueva reforma educativa

Una manifestación estudiantil ha recorrido este jueves las calles de Granada para mostrar su rechazo a la nueva reforma educativa. La protesta, organizada por los sindicatos Estudiantes en Movimiento y Frente de Estudiantes, ha partido desde la Facultad de Derecho y ha finalizado en la de Ciencias. Los convocantes han criticado duramente "las condiciones de vida y estudio que nos imponen".

Durante la marcha, que ha contado con un gran seguimiento, los asistentes han alzado su voz con cánticos como 'no nos interesa una educación al servicio de la empresa'. También han aflorado las criticas a la universidad, mientras que los manifestantes no han dudado en pedir apoyo a otros alumnos a través del 'no nos mires, únete'.

"En Formación Profesional, nos encontramos con el proyecto de ley orgánica generalizada, a través de la modalidad dual, que pone a disposición de las empresas mano de obra estudiantil infrarremunerada; y en Universidad con la LOSU, que sigue avanzando en la mercantilización educativa reforzando el papel de las empresas", afirman desde Estudiantes en Movimiento y Frente de Estudiantes.

Los sindicatos sostienen que la reforma educativa "está al servicio de las empresas y de la Unión Europea", por lo que entienden que hay que hacer frente a ella. La manifestación se ha cerrado sin altercados tras el recorrido realizado por los estudiantes.