Miles de personas claman en Almuñécar por la canalizaciones de la presa de Rules

Miles de personas han salido este jueves a la calle en Almuñécar ante la convocatoria de la Junta Central de Usuarios de los Ríos Verde, Seco y Jate del municipio sexitano y sus zonas aledañas para reivindicar la construcción de las canalizaciones de Béznar-Rules.

Tras una concentración en la plaza de la Constitución, el presidente de la Junta Central, José Manuel Fernández Medina, ha agradecido la asistencia al tiempo que ha recordado el motivo de la concentración y posterior manifestación por la localidad sexitana. En el acto también ha intervenido otro miembro de la Junta Central, Antonio Antequera, que ha culpado a los políticos de la situación de paralización en la que se encuentra los proyectos de canalizaciones y también se ha referido a la subida de la energía eléctrica porque ello repercutirá en el recibo que pagan las comunidades para extraer y elevar el agua de los pozos.

Tras las intervenciones salieron en manifestación por la calle Jesús Nazareno hasta alcanzar la Puerta de Granada y la Carrera de la Concepción. Una pancarta que bajo el lema Canalizaciones Béznar–Rules Ya portaban agricultores de la comarca. Tras ellos otras pancartas y miles de personas que han llenado la avenida de Andalucía hasta llegar a los paseos marítimos y retomar de nuevo, por calle Guadix hasta la avenida Costa del Sol y Puerta de Almuñécar, donde después de poco más de hora y media se ha dado por concluida.

Antes, el presidente de la JCU de los Ríos Verde Seco y Jate, ha vuelto a agradecer la participación de todos y muy especialmente a los miembros de la Corporación Local –equipo de Gobierno y oposición– que han asistido a la manifestación encabezada por la alcaldesa, Trinidad Herrera; así como a los alcaldes de Jete, Otívar y Lentegí, que junto a colectivos socioeconómicos han querido mostrar su apoyo a las reivindicaciones.

“Para mí ha sido una movilización positiva. Hemos conseguido quizá multiplicar por dos las personas que han asistido a esta manifestación, con respecto a la del 20 de mayo, y eso suma. Cada vez somos más grandes. Este movimiento tiene que seguir, porque esto tiene que ser una realidad más pronto que tarde. Vemos que Motril también quiere ayudarnos en esta reivindicación y eso es muy importante para nosotros, como lo es, hacernos más visibles cada día, e incluso, en Granada, Sevilla o Madrid”, ha asegurado José Manuel Fernández.

Por su parte, la alcaldesa de Almuñécar, Trinidad Herrera, ha dicho sentirse “orgullosa” en su condición de primera edil del Ayuntamiento “no sólo de todos los vecinos sexitanos, sino también de los de otros municipios de la comarca de Río Verde que se han sumado a este acto”. “Se hizo una presa que es la piscina más grande de Europa y no está dando el servicio para que el fue construida; una inversión supermillonaria y no está dando ningún rendimiento con la necesidad que hay en la comarca de Río Verde y toda la Costa Tropical, por ello estas reivindicaciones, que son justas, no deben tener colores políticos ya que las canalizaciones es una necesidad para nuestro municipio y comarca”, ha concluido.