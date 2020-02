La manifestación por la agricultura de Granada corta la Circunvalación y colapsa la A-44 en Recogidas

La movilización por el futuro del sector agrario y ganadero de Granada, que estaba prevista que acabara a las 14,00 horas, continúa en estos momentos recorriendo la ciudad y los manifestantes han cortado el tráfico en ambos sentidos de la A-44, la Circunvalación de Granada, a la altura de la salida de Recogidas.

Cientos de manifestantes han abandonado la zona de Neptuno, el punto final del recorrido de la manifestación por el centro de Granada, y han accedido a la autovía A-44 a la altura del punto kilométrico 129, cortando el tráfico de vehículos en ambos sentidos.

Los manifestantes solamente dejan paso a vehículos de asistencia sanitaria, y se encuentran reteniendo a turismos y motocicletas como forma de protesta por los bajos precios en el sector primario. En la vía se han lanzado petardos y bengalas, y se han vivido algunos momentos de tensión con algunos conductores.

La Guardia Civil de Tráfico se encuentra en la zona controlando el corte de la autovía y recomienda a los conductores que no usen el vehículo particular y que no utilicen la Circunvalación.

Por el momento, la movilización continúa y los tractores siguen su recorrido por las calles del centro de Granada tras los manifestantes, que ya se acercan a la zona final de la manifestación, en la zona del Centro Comercial Neptuno.

La Subdelegación del Gobierno en Granada ha cifrado el seguimiento de la manifestación de forma provisional en unas 10.000 personas y una presencia de tractores de 747. Por parte de las asociaciones agrarias convocantes, la cifra de seguimiento que ofrecen es de más de 15.000 personas y cifran la cantidad de vehículos en más de un millar.

Durante la mañana, la movilización ha transcurrido sin incidentes y con una menor incidencia de la prevista en las carreteras, en las que solo se había registrado retenciones de más de cinco kilómetros en la autovía A-44, desde los kilómetros 123 y 128 en sentido Motril, coincidiendo con la entrada de tractores a la capital de Granada por la salida de Maracena, que se encontraba bloqueada por la presencia de estos vehículos.

Según ha informado el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, estas retenciones y este bloqueo en la entrada a Granada ha provocado que en la A-92 también se hayan producido retenciones importantes, ya que los tractores no permitían el acceso desde la autovía autonómica a la A-44 en el kilómetro 241.

Permanece cortada también la A-92G desde Santa Fe hasta el cruce de El Timbre, según la Subdelegación de Gobierno y la Policía Local de Granada, que trabaja para habilitar accesos alternativos a la ciudad.