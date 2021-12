Malinda, cuyo vídeo en la iglesia de la Encarnación de Montefrío se hizo viral gracias a Alejandro Sanz, graba su videoclip

La cantante, actriz y youtuber americana Malinda Kathleen Reese, más conocida como Malinda, que en 2018 se hizo viral en todo el mundo gracias a un vídeo grabado en la Iglesia de la Encarnación de Montefrío, ha grabado el videoclip de esta canción, titulada 'O Come O Come Emmanuel'.

La canción que Malinda grabó en Montefrío se viralizó tras ser compartida por el cantante Alejandro Sanz en sus distintas redes sociales, con un mensaje en el que destacaba la acústica de la Iglesia de la Encarnación montefrieña.

Ahora, tres años después, la intérprete ha publicado un tema grabado en estudio junto al músico Jon Seale, en el que incluye aquellas imágenes en Montefrío que dieron la vuelta al mundo. El vídeo, publicado en Youtube con el título 'I made a song out of my viral video (O Come O Come Emmanuel)', ha recibido ya casi 60.000 reproducciones.

El alcalde en funciones de Montefrío, Agustín García, ha destacado “la impresionante voz de Malinda, que cautivó a todos hace tres años tras visitar Montefrío y subir su vídeo a las redes y que ahora vuelve a cantar aquella canción que dio la vuelta al mundo gracias a Alejandro Sanz”.

Otro vídeo en la iglesia de la Encarnación de Montefrío

El regidor destaca que Malinda no es la única cantante que últimamente ha destacado la impresionante acústica de la iglesia de la Encarnación. Recientemente, otro visitante de Montefrío ha subido un vídeo en la misma iglesia, en la que interpreta una canción demostrando la excelente acústica del templo sagrado. El usuario ericlevi777 ha subido el vídeo a Youtube, y tiene ya más de 3.000 visualizaciones.

La iglesia de la Encarnación de Montefrío data del siglo XVIII, y es obra del arquitecto gallego Lois de Monteagudo, discípulo de Ventura Rodríguez, quien se inspiró en el Panteón de Agripa de Roma para construirla. De ahí su espectacular planta circular, con una bóveda de 30 metros de diámetro.