Maka, Los Secretos y OLA Granada, referentes destacados de una atractiva agenda cultural en Granada

Granada se prepara para sumergirse en una nueva semana repleta de cultura y creatividad a partir de este jueves, con una agenda cargada de actividades que llevarán el arte a cada rincón de la ciudad y su provincia. El ambiente primaveral acompaña una programación variada que incluye conciertos, representaciones teatrales y exposiciones, convirtiendo a mayo en un mes clave para el disfrute cultural.

Granada vive una intensa semana cultural con citas para todos los gustos. Maka regresa a su tierra con su fusión única de flamenco y urbano; Los Secretos traen su legado pop-rock en un concierto cargado de nostalgia; y OLA Granada apuesta por el talento emergente con artistas como Colectivo da Silva o Calma Fira. El sábado, la Noche en Blanco llenará la ciudad con más de 300 actividades gratuitas, y el domingo concluye la Feria del Libro, que cierra con una variada programación. Música, literatura y arte se dan la mano en una agenda vibrante e inolvidable.

Maka

Uno de los artistas más personales y genuinos del panorama urbano español, vuelve a Granada convertido en profeta en su tierra. Criado en el barrio de Almanjáyar, en plena Zona Norte, su historia es la de una superación a través de la música. Con raíces flamencas por parte de su abuelo y una iniciación en el rap gracias a su hermano, Maka ha sabido transformar un entorno marcado por la marginalidad en una fuente de inspiración.

El próximo concierto de Maka en Granada no será solo un espectáculo musical, sino un regreso cargado de simbolismo: el reencuentro de un artista con sus orígenes, con el público que lo vio crecer y que ahora lo aplaude como uno de los referentes del nuevo sonido andaluz.

OLA Granada

OLA Granada es el festival del tanto. Esta edición se celebra con el talento emergente de la ciudad, consolidándose como una de las principales plataformas para la proyección de nuevos artistas locales. Su segunda edición, que tendrá lugar en la explanada del Palacio de Congresos.

El cartel de este año reúne a artistas granadinos con propuestas frescas y estilos diversos. Colectivo da Silva encabeza el festival con su nuevo disco. Les acompañan Calma Fira, con su indie pop íntimo y emocional; Izeta, una de las voces emergentes más prometedoras con una fusión de electrónica y sonidos urbanos; y Paulina del Carmen, la artista más joven del evento, que mezcla flamenco-pop con ritmos contemporáneos. Las sesiones de los DJs Edu Tébar y Virginia Díaz (Radio 3) cerrarán la jornada, convirtiendo OLA Granada en una cita vibrante y esencial para descubrir la música que viene.

Los Secretos

Con una trayectoria de más de 40 años, Los Secretos regresan a Granada como parte de una gira que reafirma su estatus como leyendas vivas del pop y el rock español. El próximo concierto en la ciudad será una oportunidad única para revivir en directo canciones que han marcado generaciones, como Déjame u Ojos de gata, y descubrir cómo suenan en vivo las joyas del mencionado álbum homenaje.

La cita promete emociones a flor de piel, nostalgia y una conexión especial con el público granadino, al que Los Secretos siempre han considerado parte de su historia. Un plan imprescindible para quienes valoran la música hecha con honestidad, sensibilidad y buen gusto.

Noche en Blanco

Granada celebra el sábado la novena edición de la Noche en Blanco, una gran fiesta cultural que inundará la ciudad con más de 300 actividades gratuitas en 50 emplazamientos. Desde conciertos, exposiciones, teatro, visitas guiadas, talleres y espectáculos callejeros, hasta deporte y arte urbano, esta cita ofrecerá una programación diversa y abierta a todos los públicos. Monumentos, museos, plazas y calles abrirán sus puertas en una noche dedicada al patrimonio, la creatividad y la participación ciudadana. Instituciones como el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, la Universidad de Granada y la Diputación se suman a este evento que refuerza el papel de Granada como epicentro cultural de la primavera.

Feria del libro de Granada

Este próximo domingo 18 de mayo concluye la Feria del Libro de Granada, que se despide tras más de una semana de intensa actividad cultural. En sus últimos días, la programación sigue siendo variada y dinámica, con presentaciones de libros, firmas de autores, talleres, conferencias y mesas redondas repartidas en distintos espacios del centro de la ciudad. La recta final de esta edición ofrece una oportunidad única para disfrutar de la literatura en un ambiente festivo y participativo, consolidando a Granada como un referente en el panorama editorial andaluz.

Agenda musical en Granada

Jueves 15 de mayo

19:00 horas - Andrés Alcaraz. Sostiene Pereira Librería (10 euros)

19:00 horas - Rafa Contreras + Coco JR. Granaita Centro Comercial

21:00 horas - Çantamarta. Planta Baja (19,95 euros)

21:00 horas - Hugo Arán. JJ Taberna (10 euros)

21:30 horas - Juan Justicia Band. Lemon Rock (5 euros)

22:00 horas - Jam Session Jazz. Ool Ya Joo (5 euros)

22:00 horas - Sísifo Rest. Rocknrolla (5 euros)

22:00 horas - Ambulancia Irlandesa. Liberia Café Pub (7 euros)

Viernes 16 de mayo

18:00 horas - Ola Granada: Colectivo Da Silva+Izet+Calma Fira+Paulina del Carmen. Explanada del Palacio de Congresos

19:00 horas - La Blasa Dúo. Sostiene Pereira Librería (12 euros)

19:00 horas - Sensi Martos + Bad Monday. Granaita Centro Comercial

20:00 horas - GRX Metal Fest: Heleven+The Tragic Company+Dirty Vintage. Sala Riff, Armilla (10 euros)

20:00 horas - Jaleo Kanalla. La Chica de Ayer

21:00 horas - Victor Iniesta. JJ Taberna (18 euros)

21:00 horas - Zyba. Sala El Apeadero (12 euros)

21:00 horas - Berrinches. Planta Baja (10/13 euros)

21:30 horas - M.Ward. Teatro CajaGranada (28,50 euros)

21:30 horas -Blam de Lam. Lemon Rock (10/12 euros)

22:00 horas - Hot Jazz Jam Session. Ool Ya Koo (5 euros)

22:00 horas - Maka. Plaza de Toros (38/85 euros)

22:00 horas - Caravananana. Rocknrolla (7 euros)

22:00 horas - Muchachito Bombo Infierno. Aliatar

Sábado 17 de mayo

14:00 horas - Maniacs+Monodosis+The Changers+Palo Bueno. Granaita Centro Comercial

18:00 horas- Luis Fercán. JJ Taberna (15 euros)

18:00 horas - M.I.N.D.S. Lemon Rock (3 euros)

20:30 horas - Final Emergentes: Izeta+Yo estoy bien el mundo está mal+Sosoritnem+Ilaria Degradi. Planta Baja

21:00 horas - The Psyco Real+Son Doobie+The Mexakinz+Disciples of the sick. Sala El Tren (33,60/35 euros)

21:00 horas - Los Secretos. Auditorio Caja Rural (20 euros)

21:00 horas - Miguelichi López. JJ Taberna (16,20 euros)

21:00 horas - JJ Machuca. Centro Federico García Lorca (14/18 euros)

21:00 horas - Blackbird + Fire of Chaos+ Vigilia. Sala Riff, Armilla (8/10 euros)

21:30 horas - Malas Compañías: Tributo a Joaquín Sabina. Aliatar (20 euros)

22:00 horas - Terral. Sala Víbora

22:00 horas- Supersonic: Tributo a Oasis+Marlin Sofie. Rocknrolla (10/12 euros)

22:00 horas - Dani Cano Swing Squad. Ool Ya Koo (10 euros)

22:00 horas - Mente Fría. Casa Juani, Moclín

Domingo 18 de mayo

14:00 horas - Sinestesia Covers. Granaita Centro Comercial

19:00 horas - Weird Omen + Angustias. Planta Baja (10 euros)

19:00 horas -Bea Fernández. Lemon Rock (17,85 euros)

20:30 horas - 'We four see' feat Jakob Dinesen. Ool Ya Koo. (12 euros)

Martes 20 de mayo

21:30 horas - Lamaar and Leo Esquivel. Lemon Rock

Miércoles 21 de mayo

17:00 horas - Alfredo Robles. JJ Taberna (5 euros)

21:00 horas - Cremita Jam. JJ Taberna (8 euros)

21:30 horas - Karim y Gustavo Sánchez. Lemon Rock

Eventos y espectáculos en Granada

Jueves 15 de mayo

21:30 horas - Minha Lua Fado: Homenaje a Madredeus. Teatro Isabel La Católica (13,50 - 23,75 euros)

Viernes 16 de mayo

20:00 horas - Orfeón de Granada: Entre dos orillas. Auditorio Manuel de Falla (10 euros)

20:30 horas - Los Sabandeños. Teatro Isabel La Católica (15/25 euros)

Sábado 17 de mayo

20:00 horas - JJ Machuca. Centro Federico García Lorca (15,50 euros)

20:00 horas - El sueño de Falla: Ballet Flamenco de Granada+Fita Heredia+Orquesta Sinfónica del Sur de España. Auditorio Manuel de Falla (20 euros)

20:30 horas - Lombarda. Teatro Isabel La Católica (5/15 euros)

Domingo 18 de mayo

12:30 horas - Lorca en Familia. Teatro Isabel La Católica (5/15 euros)

19:00 horas - La Bombonera de Propón. JJ Taberna. (6/7 euros)

19:00 horas - Coro Nubah. Teatro José Tamayo (11,50 euros)

21:30 horas - Le Gatto Swing Band. JJ Taberna (8 euros)