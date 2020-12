MagoMigue: “La pandemia nos ha hecho ver que estamos conectados”

La magia inundará los próximos días las calles granadinas, pues da comienzo el XIX Festival Internacional Mágico ‘Hocus Pocus’ dirigido por Miguel Puga, en el que participarán magos afincados en Granada y provenientes de otros países, lo que le otorga al festival ese carácter internacional que lo caracteriza.

Miguel Puga, más conocido como MagoMigue, nos recibe en su acogedor ático con una gran sonrisa pese a que las mascarillas se interponen entre nosotros. Nos invita a pasar, y notamos un aura mágica y misteriosa que nos invade por completo. El mago se sienta en el sofá acompañado de su inseparable baraja de póker, y se dispone a responder nuestras cuestiones.

Pregunta. ¿Cuál es el significado del nombre del festival (Hocus Pocus)?

Respuesta. Yo quise llamarlo así. ‘Hocus Pocus’ son unas palabras mágicas como ‘Abrakadabra’ o ‘Sinsalabin’, pero en España no se usaban mucho, eran menos conocidas. La gente de Pirineos y el resto de Europa conoce estas palabras porque allí son más famosas, pero en España siempre se ha usado ‘Abrakadabra’. Un conjuro debe sonar extraño con palabras inteligibles.

En países como Alemania ‘Abrakadabra’ suena bien y ‘Hocus Pocus’ suena raro, al contrario que en los países latinos y de habla hispana. Así quise otorgar al festival un carácter más internacional y que no fuera tan evidente de qué trataba.

P. Este año el festival se presenta bajo el lema “la magia nos conecta”, ¿qué quiere decir?

R. Lo escribí en pleno confinamiento, y es cierto que los magos hemos trabajado mucho vía online, haciendo conferencias y masterclass por Zoom y Skype, y creo que se ha descubierto o se ha evidenciado que estamos más conectados de lo que pensamos, no solo por la tecnología sino también sentimentalmente.

La magia tiene una cosa muy buena, cuando la ves, no importa por el medio que sea, siempre causa alegría y asombro y nos conecta. Decía Mark Twain que la distancia más corta entre dos seres humanos es la sonrisa, y un truco de magia siempre la produce. La gente y las familias disfrutan mucho este espectáculo e ir al teatro es una muy buena opción. En definitiva nos ayuda a conectarnos con los demás y con nosotros mismos.

P. Háblenos un poco del recorrido histórico del festival, y de MagoMigue.

R. Ya son 19 años de festival, y de mi carrera algunos mas, y pues nada muy bien. He sido mago desde los 18 años, aunque empecé un poquito antes, y siempre soñé con que hubiese un proyecto cultural como este en nuestro país dado que no hay muchos. Actualmente, gracias a ‘Hocus Pocus’ y a otros festivales que se han desarrollado con la misma idea en diferentes ciudades de España lo he conseguido.

Estuve viviendo en otras ciudades de España, pero cuando maduré dije ‘tengo que volver a Granhada’ (vi esa h muda en el nombre de nuestra ciudad) y pensé en el proyecto que hoy en día ya es una realidad. Estoy muy contento de que al menos hayamos impactado un poquito en el ambiente cultural de nuestra ciudad.

P. Hemos visto que vienen personajes como Idiomagos, Arkadio, Chan Tun, entre otros. ¿Nos podría hablar un poco de ellos?

Son todos amigos míos, compañeros de profesión y muy buenos magos y magas. El festival normalmente se ha efectuado normalmente a finales de noviembre pero por la pandemia no pudo ser, así que se realizó vía online, en una gala preciosa donde además colaboramos con ‘Aldeas Infantiles SOS’, e hicimos una conferencia con magos de todo el mundo.

La tecnología ha permitido hacer talleres de magia donde pudimos compartir nuestros secretos. Parece que el virus nos ha dado tregua y vamos a poder realizar el festival y las actuaciones donde tienen que ser, en ese gran templo que es el teatro. Todos los artistas que vienen son premios nacionales e internacionales de magia que viven en España, algunos son de otros países como Portugal y Argentina por lo que seguimos manteniendo ese carácter internacional.

Yo presentaré la gala final del día 4 de enero, pero no actúo, solo haré de maestro de ceremonias. Desde ayer empezó la extensión con Diputación, y estamos interviniendo en cinco municipios. La primera actuación es de ‘Idiomagos’ junto a ‘Lola Mento’ y otros dos compañeros y es una actuación muy divertida. Las entradas de este espectáculo están todas vendidas porque por temas de aforo solo se permite vender 200 entradas, pero esperamos la misma acogida el resto de días y que los granadinos vengan a disfrutar del espectáculo en vivo, que desde luego es mucho mejor que en una pantalla.

P. ¿Cómo ha afectado la paralización del sector cultural al mundo de la magia?

R. Fatal, el sector esta súper tocado, por eso es muy importante la colaboración. Quiero agradecer a todos los organismos que siguen apoyándonos para llevar a cabo el espectáculo. El trabajo de los periodistas es muy importante para que la sociedad tome conciencia de la importancia de la cultura. Es una cadena, todos somos parte de ella y todos aportamos algo. Nuestro sector ha sido muy castigado, sobre todo en el caso de la gente joven que no tiene algo estable. Necesitamos al público, a los periodistas y a todo el mundo.

P. ¿La magia y el ilusionismo se ha visto o se ve perjudicado al realizarlo vía streaming u online?

R. Evidentemente, como cualquier experiencia destinada a representarse en vivo y en directo. Si os cuento mi experiencia personal, durante este proceso me he divertido mucho, me he reinventado, de hecho he creado una especie de estudio de televisión en mi casa con cámaras, para hacer un pequeño show. Fue muy emocionante ver que la gente se conectaba. No es mejor, pero sí que creo que ha venido para quedarse.

He decidido que una parte de los próximos festivales será vía online, para que un mago chino, por ejemplo, que quiera colaborar dando una conferencia pueda hacerlo de forma virtual. La experiencia en vivo es mucho mejor evidentemente; no es lo mismo sentir un beso que verlo.

P. ¿Cree que es importante seguir creyendo en la magia y el ilusionismo en tiempos de falta de esperanza como los que estamos viviendo?

R. Creo que en general es necesario no perder la ilusión pese a las malas noticias y las malas gestiones políticas. Siempre he dicho que hay gente que supera la muerte de un hijo, aunque vivan siempre con ello pero lo superan, y si ese caso que para mí es lo peor que a uno le puede pasar se supera, podemos superarlo todo.

Es importante tener la cabeza activa, la mente joven, porque el cuerpo se deteriora pero la mente debemos trabajarla, y el arte ayuda a que seamos menos bestias y podamos comprendernos y empatizar con la gente. Debemos seguir creyendo en la humanidad, ya tenemos las vacunas cerca y eso ya es un logro humano. Debemos valorarlo y apostar más por la educación, por la cultura y por la sanidad pública.