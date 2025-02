M. Ward regresa a Granada con sus temas favoritos 'para principiantes'

For Beginners: The Best of M. Ward es una colección para M. Ward de cualquier época. Reúne 14 temas de su discografía en Merge Records, incluida la nueva canción canción recién grabada 'Cry', For Beginners es a la vez una introducción y una mezcla de favoritos secuenciados de una manera que les da nueva vida.

Empezando por 'Chinese Translation' y 'Poison Cup' Post-War, de 2006, For Beginners se centra en Ward a medida que amplía su destreza en el estudio. Su singular versión de David Bowie, 'Let’s Dance', del álbum Transfiguration of Vincent, se convierte en la exuberante 'Never Had Nobody Like You', de Hold Time, de 2009. En lugar de la línea evolutiva sugerida por una disposición cronológica, lo que mantiene unido a For Beginners es la impecable habilidad de Ward como compositor, que se mantiene en el foco a medida que su sonido se expande de grabaciones caseras de baja fidelidad a temas eléctricos listos para la radio.

Con motivo del 35 aniversario de Merge Records, esta celebración de uno de los mayores aniversarios de Merge Records, esta celebración de uno de los artistas artistas más queridos del sello incluye 'Cry'- su primera nueva grabación en Merge desde 2018- una versión despojada del clásico pop de Godley & Creme con la colaboración de Folk Bitch Trio de Melbourne -Australia-.

La canción es el colofón perfecto para una colección de esta naturaleza, resumiendo gran parte del poder de Ward como músico: la riqueza que es capaz de lograr en grabaciones escasas, su habilidad para la colaboración, y su capacidad para ver a través del alma de una canción pop meticulosamente elaborada, de esperar lo que está por venir de su propio trabajo como una retrospectiva de su pasado.