La luz al final del túnel de la segunda ola del coronavirus

Todo apunta a que Granada ya ha surfeado el pico de la segunda ola del Covid-19 en la provincia, aunque tanto las instituciones como los ciudadanos son conscientes de que todavía quedan piedras en el camino en los próximos días. Las posibles novedades en las medidas para la llegada de la Navidad copan el pensamiento común, mientras que hay otros temas de fondo como la apertura de Sierra Nevada.

Granada inició la semana con buen pie. Los 31 positivos por coronavirus notificados por la Consejería de Salud fueron otro halo de esperanza para una provincia que se ha visto muy castigada en las últimas semanas debido a los contagios masivos producidos en octubre y parte de noviembre. La progresión actual posibilitó ya que la actividad no esencial esté abierta hasta las 18:00 horas, un alivio económico para miles y miles de personas.

Medidas navideñas

La cuenta atrás para la Navidad está en marcha y en San Telmo lo saben. Granada sigue teniendo en su expediente asignaturas pendientes que pueden ser decisivas para la Junta de Andalucía y su comité de expertos. La provincia está a la cabeza de Andalucía en presión sanitaria debido al número de ingresados en hospitales, aunque es cierto que estas cifras han descendido ya considerablemente y el pico, que se situó en más de 800 ingresados, queda ya muy lejos. Este lunes se cifraron en 318 pacientes.

Por otro lado están las defunciones. La reducción de los positivos por Covid-19 no ha evitado que muchos granadinos que se contagiaron previamente hayan perdido la vida en las últimas semanas. 898 personas han caído en Granada por culpa de esta enfermedad. No llegar a los 1.000 es fundamental para no agrandar más la herida.

La situación que vive ahora buena parte de Andalucía invita al optimismo, pero las condiciones ya son conocidas por todos. El respeto ante una tercera ola es palpable, por lo que la responsabilidad individual y colectiva de las personas debe ser mejor que nunca después de un aprendizaje correoso y largo que empezó en el mes de marzo.

Juanma Moreno señaló el 10 de diciembre como la fecha clave para conocer las normas que regirán Andalucía hasta final de año, pero posteriormente se aplazó esta decisión hasta el día 12, lo que da mayor margen a Granada para intentar mejorar sus cifras durante dos días más.

Sierra Nevada

La Sierra se ha convertido en otro objeto de debate en las altas esferas los últimos días debido a su posible apertura, algo de lo que están pendientes los amantes de la nieve y las personas con negocios relacionados con las actividades de la montaña, pues sus ingresos dependen de esta época de frío. Las conversaciones entre instituciones buscan un consenso para abrir las instalaciones, especialmente entre la Junta y el Gobierno central. El jueves es la fecha designada para conocer qué pasará con la Sierra, cuyo manto blanco luce desde hace días.

Granada se encuentra así en una semana decisiva para su final de año, tanto en el ámbito social como en el económico. Las decisiones tomadas por el Gobierno andaluz se esperan con paciencia en la provincia, cuyo comportamiento debe ser ejemplar para mantenerse en la buena senda tras un tiempo en el que la luz no aparecía al final del túnel.