Luna rosa en Granada: ¿cómo y dónde ver este fenómeno que se producirá este Sábado Santo?

El Sábado Santo coronará su noche con un final acorde a la altura de tan señalada fecha. Se trata de la primera luna de primavera, la cuarta luna llena del año, que generará un fenómeno conocido como luna pascual o luna rosa. Así, el satélite terrestre adoptará un característico color rosa y su tamaño visto desde la tierra será de considerables dimensiones.

Esta situación viene dada por el perigeo, que es la órbita de un cuerpo alrededor de la Tierra, siendo el punto actual uno de los más cercanos de la luna al 'planeta azul'. A pesar de su gran tamaño, no adquirirá la condición de superluna, fenómeno que en este caso se estima que llegará en junio y se entiende que se manifiesta cuando esta alcanza en su plenitud.

Pero aunque pueda parecer sorprendente, el nombre 'luna rosa' no viene determinado por su color, sino que procede de los nativos americanos, quienes la apodaron así debido a que coincidía con el florecimiento de la Phlox Subulata, planta de apariencia rosada utilizada como elemento decorativo. No en vano, el satélite de la Tierra no tendrá un color puramente rosa.

Lo de 'luna pascual' proviene del método de medición de tiempo utilizado por los eclesiásticos para calcular la fecha de la celebración de la Pascua, y que sirve de conmemoración de la Resurrección de Jesús.

¿Cómo ver la luna rosa?

La luna será visible desde la tarde de este sábado a las 20:45 hasta la mañana del domingo, pero se recomienda tratar de observarla un poco más entrada la noche -23.00 o 00.00- para su máximo disfrute. Además de la importancia de alejarse de cualquier tipo de árbol u obstáculo, que podrían entorpecer la visión, también es aconsejable hallar una zona con poca contaminación lumínica.

Así, la Vega de Granada, el Altiplano o, en general, zonas boscosas y alejadas de los grandes núcleos urbanos son las opciones más factibles para deleitarse con este fenómeno. Cabe destacar que no será necesario el uso de ningún tipo de instrumento y que bastarán los ojos o unas gafas en el caso de que fuera necesario llevarlas puestas.