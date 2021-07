Luis Salvador presenta su renuncia como alcalde de Granada en un pleno extraordinario

La corporación municipal celebra este viernes 2 de julio un Pleno extraordinario y urgente para tomar conocimiento de la renuncia de Luis Salvador al cargo de alcalde de la ciudad de Granada. Al inicio del Pleno, que tendrá lugar a las 13:30 horas, en el Salón de Plenos, se procederá a la ratificación de la urgencia de la sesión, ha informado el consistorio. Luis Salvador será el único que intervendrá en esta sesión.

El hasta ahora alcalde de Granada anunció este jueves su renuncia a la alcaldía y abrió la puerta a un gobierno del PSOE. El líder de Ciudadanos en Granada renunció de manera voluntaria a su cargo y dejó claro que no dimite ni cede ante el “chantaje” realizado por el PP con la colaboración de los exconcejales de su partido Manuel Olivares y Lucía Garrido. Luis Salvador indicó que en el próximo pleno de investidura votará por la lista más votada para “dar estabilidad a Granada”, lo que acerca al gobierno municipal al PSOE de Paco Cuenca.

Luis Salvador se quedó con el apoyo de un solo concejal, José Antonio Huertas, el pasado 8 de junio, después de que los concejales del PP abandonaran el equipo de gobierno y también los otros dos concejales de Ciudadanos, Manuel Olivares y Lucía Garrido, a los que Salvador ha calificado de “tránsfugas”. Antes de todo esto, el concejal popular Sebastián Pérez inició esta crisis de gobierno cuando justo se cumplían dos años del inicio del mandato de Luis Salvador para exigir el cumplimiento del ‘2+2’, el pacto que habrían alcanzado el PP y Ciudadanos tras las elecciones mediante el cual, Ciudadanos gobernaría dos años y el PP, otros dos. Sebastián Pérez exigió que se cumpliera ese pacto de alternancia en la Alcaldía y anunció que dejaba el PP, porque dijo que no quiere estar donde no le quieren, y pasó a ser concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Granada.

Tras la renuncia de los concejales del PP y los dos de Ciudadanos, el PSOE inició su ‘carrera’ para recuperar la Alcaldía y dio un plazo de 72 horas a Luis Salvador para que dimitiera o buscaría la moción de censura. Salvador no dimitió y el PSOE comenzó una ronda de contactos con los grupos para recabar las firmas necesarias y con una propuesta: 40 medidas para “rescatar Granada”. Por otro lado, Podemos IU-Granada estaba abierto a sentarse a hablar con quien fuese necesario para ayudar a la ciudad a resolver la crisis municipal, mientras que Vox propuso cortar por lo sano y convocar elecciones en la capital, una idea que no apoyaron Ciudadanos ni PP. El alcalde ha insistido en pedir a los concejales del PP que volvieran a sus responsabilidades en el equipo de gobierno local, pero los populares descartaban esta opción si el regidor no renunciaba.

La renuncia de Luis Salvador al final se ha producido. Tras anunciarla, la portavoz del PSOE, Raquel Ruz, compareció para asegurar que “no cabía otra salida para la crisis del Ayuntamiento” y que el PSOE pretende recuperar la alcaldía lo más pronto posible ya que “tiene que gobernar la lista más votada”. Ruz dijo que una opción alternativa al PSOE sería “volver al pacto de los trapos sucios”, aseguró que su partido asumirá su responsabilidad si tiene que formar gobierno, con Paco Cuenca como único candidato, y que “no ha habido ningún acuerdo con el señor Salvador”.

El PP, por su parte, anunció tras la renuncia de Luis Salvador como alcalde que presentará candidato al pleno de investidura y seguirá trabajando “para que la fuerza más votada del centroderecha ostente la Alcaldía evitando que un candidato procesado e investigado por la justicia asuma las riendas en pro de la estabilidad en la Plaza del Carmen”. Los populares pidieron a Ciudadanos que “cumpla su palabra dando paso al acuerdo alcanzado entre ambas formaciones que posibilite la alternancia o, en caso contrario, explique a los granadinos la reedición de la vía murciana en un nuevo acercamiento al PSOE y a Podemos en la coyuntura actual”. Vox también anunció que hará “lo posible por evitar que sea la izquierda quien gobierne” en el Ayuntamiento de Granada y que ayudará “a la estabilidad” del consistorio.

Podemos IU- Granada anuncio que votará en el pleno de investidura “a la lista más votada”, que es la del PSOE, como ya hicieron el 15 de junio de 2019. “Una nueva edición del gobierno de las derechas supondría la destrucción absoluta de lo poco que va quedando en esta ciudad de positivo”, dijo Antonio Cambril, el portavoz de la formación de izquierdas, quien espera que el pleno de investidura se celebre la semana que viene, ya que el alcalde se ha dado “tanta prisa para convocar un pleno extraordinario cuando tenía diez días para hacerlo”.