Luis Salvador afirma que el PSOE no le ha llamado para entrar en el gobierno municipal

El exalcalde de Granada, Luis Salvador, ha asegurado tras el Pleno de Investidura de Paco Cuenca como nuevo alcalde de Granada que el PSOE no le ha llamado para entrar a formar parte del gobierno municipal. “A día de hoy, estamos como estamos. Mañana ya veremos”, ha indicado Luis Salvador en su comparecencia, en la que ha matizado que tanto él como su compañero de partido José Antonio Huertas han apoyado la investidura del socialista Paco Cuenca como alcalde y han actuado con “absoluta coherencia y convicción” ya que, a su juicio, “Granada necesitaba una solución excepcional” ante la crisis política.

Luis Salvador es partidario de “ir paso a paso” respecto a la posibilidad de entrar en el gobierno local liderado por Francisco Cuenca y ha garantizado que trabajarán por el futuro de Granada “con absoluta lealtad con el nuevo alcalde” y con “el nuevo equipo de gobierno”, ya que el objetivo ha sido garantizar la “estabilidad” en la ciudad y, por ello, han decidido apoyarle. “Si nos abstenemos nos ponemos de lado, pero votando así nos ponemos de frente y le damos una estabilidad pública a ese gobierno, pudiendo centrarnos en resolver los problemas de los granadinos”, ha agregado.

Sobre el expediente de expulsión de Ciudadanos que ha anunciado Juan Marín, el coordinador autonómico de la formación naranja, y que afectaría tanto a Luis Salvador como a José Antonio Huertas, el propio Salvador ha dicho que la gente “está muy nerviosa y hay falta de información que hace que se trasladen informaciones contradictorias a los medios”. “Se habló de que había un acuerdo con Huertas, que nadie le trasladó a Huertas. Acuerdo que desmiente Teo García Egea y que satiriza Sebastián Pérez. Ha podido haber equivocaciones y faltas de información”, ha señalado. “No me siento fuera de Ciudadanos. No me siento absolutamente de Cs, sino que ser de Cs es aplicar el sentido común y anteponer el interés general a las propias siglas”, ha comentado Salvador, quien también ha dicho que él es “uno de los impulsores de Movimiento Ciudadano en toda España”. “A la nueva dirección le pediría que tengan un respeto por la propia historia de Ciudadanos y que respeten el enorme trabajo que se está haciendo en todos los sitios”, ha agregado. “Si ayer era el mejor alcalde de España haciendo una gestión fantástica (…) reconocida por todo el mundo” ahora “no pueden pasar a ser los malos de no sé qué películas”, ha dicho también Salvador.

Respecto a la decisión de apoyar al socialista Paco Cuenca, que está imputado, Luis Salvador ha comentado que el que ha “predicado que Paco Cuenca estaba imputado” era él y que “nadie” le hizo caso. “La Junta ha solicitado al Sindicato de Funcionarios una fianza de 120.000 euros. Eso lo ha hecho el Gobierno de Juanma Moreno. Hay un doble lenguaje”, ha apuntado.