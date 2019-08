Luis Salvador no revela si cederá la alcaldía al PP y dice que eso lo dirimirán las direcciones de sus partidos

La rueda de prensa hubiera podido durar tres horas más y el resultado habría sido el mismo. El alcalde de Granada, Luis Salvador, no desveló si cederá el testigo al popular Sebastián Pérez en el ecuador del mandato, al que se llega en junio de 2021. “No he venido aquí a dar respuesta al reto del día”, advirtió nada más abrirse el turno de preguntas. “Los trapos se lavan en casa”, contestó cuando se le preguntó explícitamente si se había dado la mano con Pérez y pactado la llamada fórmula del 2+2. “Si hay diferentes interpretaciones, los grupos municipales de los dos partidos que formamos el equipo de gobierno lo dirimiremos con nuestras direcciones políticas, porque Granada no es un verso suelto ni una isla, y llegaremos a alguna conclusión”, añadió.

Salvador sabía que iba a ser preguntado por el órdago del PP, cuyo presidente provincial y primer teniente de alcalde en el ayuntamiento avisó de que si el alcalde no decía “de manera clara y contundente” que los populares gobernarían Granada en el segundo tramo del mandato, su partido rompería el pacto de gobierno y se iría a la oposición. Por eso enfocó su comparecencia de otra manera, para hablar de “la política de las cosas, que es lo que ocupa el 90% de mi tiempo y lo que nos hace crecer” y no para hacerlo sobre “las cosas de la política”, que a su juicio “ni hacen que la economía local vaya mejor, ni dan estabilidad, ni resuelven problemas”.

Optó, por lo tanto, por resumir el trabajo del gobierno local en estos dos meses, ensalzar su esfuerzo por poner cuanto antes sobre la mesa un borrador de presupuesto, criticar que el periodo medio de pago a proveedores se situara con el PSOE en la alcaldía en los 208 días y recordar los muchos proyectos en los que ya se trabaja. Además, censuró la “oposición irresponsable” que han ejercido los socialistas “sin respetar siquiera el periodo de cortesía que antes se guardaba”, animó a éstos “a que dejen el monte, vuelvan a la política y trabajen por nuestros retos en común” y mostró su confianza en que Vox, aunque no entre en el equipo de gobierno, “se incorpore al proyecto“.

De las “cosas de la política”, nada más, salvo subrayar que en Granada, en cualquier caso, “habrá estabilidad”, porque están al frente “dos partidos con un proyecto” y enfatizar que en todo este tiempo no ha tenido “ningún problema en absoluto” con los componentes del equipo de gobierno.

Ensalzó el trabajo de todos y los nombró uno a uno, excepto a Sebastián Pérez. A éste le dedicó un comentario aparte: “En este tiempo ha tenido problemas familiares que le han impedido venir tanto como quisiera y espero que desaparezcan muy pronto y que pueda trabajar en este proyecto, como seguro que es su deseo”.

Sin embargo, negó categóricamente que estuviera enfrentado con el líder de los populares. “Hemos hablado en las juntas de gobierno en las que ha estado y tenemos los despachos al lado. No le he llamado mucho para preguntarle por esos problemas familiares porque no somos niños como para tener que estar hablando continuamente. Pero desde luego, si llego a saber que eso era un problema, lo habría hecho más a menudo”, declaró, para añadir que, desde el pasado jueves, cuando Sebastián Pérez se pronunció de esa forma tan categórica, no ha tenido ninguna comunicación con él.

El debate sobre el 2+2, en definitiva, no le interesa a Luis Salvador. “¿Alguien se lo imagina en Málaga o en Sevilla, alguien hablaría allí de si unos se dieron la mano con otros o no? Allí se habla de proyectos en común y eso es lo que me interesa para Granada”, concluyó.